Никас Семикопенко - Волшебница зима

14.12.16: Как сообщил Росстат, стоимость набора продуктов питания для новогоднего стола в расчёте на российскую семью из четырех человек достигла 5580 рублей. А в какую сумму планируете вы уложиться?

Уложусь в 500 рублей

4 тысячи рублей - хватит

10 тысяч рублей – в самый раз

25 тысяч рублей – живём один раз!

40 тысяч рублей – гулять, так гулять

5 тысяч рублей - мне на месяц хватит жить

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