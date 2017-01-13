Ночной дозор на дорогах Мурманска, или Работы-то и не видно!

Обильные снегопады, прошедшие в Мурманске, до сих пор не дают дорожникам расслабиться. Люди и техника работают в городе практически круглосуточно. Узкие городские улочки громоздкие снегоуборочные машины чистят по ночам. Днём из-за интенсивного движения автомобилей работать без перекрытия дорог невозможно. Однако и ночью проблем избежать не получается.

На улице Фролова в полночь шумно. Здесь работает тяжёлая техника. Несколько снегоуборщиков и самосвалов занимают почти всю неширокую проезжую часть. На соседней улице своей очереди дожидаются ещё одна колонна грузовиков.

Объехать громоздкие машины можно только по дворам. Днём масштабная уборка здесь невозможна: дорогу пришлось бы перекрывать на несколько часов и для частного, и для общественного транспорта. Таких узких улиц, на которых дорожникам приходится трудиться по ночам, в Мурманске много.

- В данный момент убираем и грузим снег на улице Гвардейской, - рассказывает Александр Смирнов, мастер Управления дорожного хозяйства. – Планируем провести уборку улицы Дзержинского и Коммуны: от проспекта Ленина до прокуратуры. У нас работает техника и по подметанию дорог. Сейчас вот колонна вымела восточный район, а после перерыва начнём мести центр города.

Там, где можно справиться за час, дорожники тратят в два, а то и в три раза больше времени. Несмотря на то, что жителей района, о планирующейся уборке предупредили заранее, обочина забита личным автотранспортом.

Механизатор Виктор Гузёв выполняет ювелирную работу - огромному погрузчику среди припаркованных на обочинах машин приходится выписывать практически балетные пируэты. «Работать очень сложно. Вот смотрите, сколько машин стоит по улице! – возмущается Виктор Гузёв, механизатор Управления дорожного хозяйства. - Вообще не подъехать! Эвакуируют машины, звонят их владельцам, чтобы убирали, но всё равно «подснежников» много. Никак не получается. Получается, как получается».

В таких условиях дорожники не всегда успевают выполнить запланированный объём работ. Да и сама уборка снега дорожает из-за повышенного расхода топлива для тяжёлых машин. Александр Коноплёв, водитель лапового снегопогрузчика, который в народе называют «золотые руки», в профессии без нескольких дней 40 лет, отмечает безответственность мурманских автовладельцев. С каждым годом, отмечает Александр, машин становится всё больше, а ответственности у водителей - меньше.

«Вот на улице Радищева - от улицы Павлова вверх до Чехова - затяжной подъём здесь, - делится своими наблюдениями Александр Коноплёв, машинист снегопогрузчика Управления дорожного хозяйства. - Там же по одной стороне грейдеру не отрезать снежный вал, который мне надо грузить. Машины с другой стороны стоят, поэтому вал никак не положить. Если я встану, то движение полностью закрывается. Машины надо все убирать! Мы уберём снег на улице и забудем на некоторое время о ней. А мы работаем: кусочек там убрал, кусочек там убрал, а как таковой и невидно работы-то».

Проводились ночью работы и на центральных улицах Мурманска. С помощью роторного погрузчика чистили, например, Кольский проспект. Всего в городе трудились более 100 единиц техники и за это время специалисты зафиксировали более 130 автомобилей, мешающих качественной уборке дорог.

Этой ночью тяжёлая техника снова выйдет на улицы. Где будут работать грузовики, можно узнать на сайте городской администрации в разделе «Актуально».