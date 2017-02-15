Ночных забегаловок в Мурманской области станет меньше

В Мурманской областной думе состоялось заседание комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. Парламентарии обсудили проект закона, ужесточающий требования к розничной торговле алкоголем в заведениях общественного питания.

Предлагается установить время продажи с 8.00 до 23.00 для организаций и ИП, работающих в этой сфере, за исключением ресторанов, кафе и баров. Кроме того, документом определяется минимальная площадь зала обслуживания – 25 квадратных метров, помещения должны быть оборудованы системами сигнализации и видеонаблюдения, также обязательно наличие охранника.

Отмечалось, что меры обеспечат безопасность и будут способствовать предотвращению правонарушений.

По словам парламентариев, эти изменения позволят сократить количество так называемых «закусочных», которые имитируя деятельность предприятий общественного питания, продают алкогольную продукцию в ночное время.