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День за днём с «Арктик-ТВ»22.02.17 13:30

«Норма его жизни» - Мурманск помнит своих героев

Больше полувека назад это письмо любимой жене отправил солдат Николай Кононов. Позже он станет Героем Советского Союза. Высшую награду Родины он получил за участие в боевых действиях в районе Западной Двины в июне 1944 года. Там же он и погиб. Память о Кононове и его подвиге семья чтит и бережно хранит.

- Бабушка пронесла любовь к своему мужу через всю жизнь, - рассказывает Татьяна Фаюк, внучка Николая Кононова. - Она больше не вышла замуж, поэтому имя дедушки всегда было на её устах. Она нам, маленьким детям, ставила в пример его жизнь, рассказывала о нём. Но очень скудным был её рассказ. Более подробную информацию я получаю сейчас.

Родственники, друзья, коллеги собирали материалы с миру по нитке, биография жизни героя становится яснее. Сегодня она вошла в книгу «Норма его жизни», где опубликованы фотографии героя, письма, документы, интервью. Издание собиралось по крупицам: помогли архивные материалы, собранные коллегами.

На фронт Николай Кононов ушёл на фронт с гражданской профессией судья 7-го участка Мурманска.

- Мурманское региональное объединение Российского объединения судей решило поучаствовать в увековечивании его памяти,  - рассказал Сергей Седых,  председатель Первомайского районного суда г.Мурманска, - чтобы сегодняшняя молодёжь знала и работники судебной системы, и жители города о том, что такой человек жил, трудился и геройски погиб, защищая нашу Родину. В связи с этим мы приняли активное участие в сборе информации.

Презентация книги состоялась в стенах областной научной библиотеки, слова благодарности и гордости звучали в память о Николае Кононове.

Нынешнее поколение судей и общественников планируют открыть доску о нём памяти на одном из домов проспекта Ленина, где когда-то жил герой. Уже сейчас издание доступно в электронной библиотеке «Кольский Север».

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