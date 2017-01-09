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День за днём с «Арктик-ТВ»09.01.17 13:30

Новогодние противоречия турбизнеса в Териберке

Новый год на краю света. Ещё с лета все номера в гостиницах небольшого села Териберка, расположенного на побережье Баренцева моря, были уже забронированы туристами, которые предпочли отдохнуть, созерцая местные красоты зимой. Что привлекает гостей, какую роль в этом сыграл нашумевший фильм «Левиафан»? на эти вопросы ответят журналисты «Арктик-ТВ».

После выхода на экраны противоречивого фильма «Левиафан» Териберка стала популярнейшим местом у многих туристов, вот только съёмочная группа после своей работы не оставила о себе никаких следов или достопримечательностей. И даже дом главного героя, который находился здесь на пригорке, по сюжету фильма сносят.

Все что могут запечатлеть фотоаппараты гостей региона - это заснеженные сопки и местами разрушенные дома, на фоне которых происходило действие фильма. Но именно за этой суровой действительностью и кроется своеобразная красота, которая неподготовленного человека может шокировать. А приезжают на север не только жители России, но и иностранцы: китайцы, японцы и даже американцы. Приезжают на больших автобусах, гуляют по территории, делают селфи… Оказывается, что многие гости Териберки раньше смотрели произведение режиссера Андрея Звягинцева.

- Я узнал о Териберке из фильма «Левиафан», - рассказывает Тофер Симор, турист из Америки. - Мне было интересно приехать сюда, потому что это очень удаленное поселение.

Но вот пьяниц, которые были ярко показаны в фильме, на улицах села гость из США так и не встретил, да и вообще столкнуться с местными на улице здесь довольно сложно. С наплывом туристов жизнь териберчан изменилась, часть стала работать в гостиницах, некоторые сдают жилье желающим отдохнуть в непривычной обстановке, как на юге делают многие…

По словам туроператора, все места в хостелах зарезервированы едва ли не на год вперед. Среди туристов есть те, кто готов встреть Новый год на краю света.

- Встретим Новый год в Заполярье! – делятся своей радостью Лариса Петрихина и Валерий Рогуля, туристы из Москвы. – Поедем ближе к Северному Ледовитому океану. Красота этого мета завораживает.

Добраться до главных достопримечательностей в самой Териберке можно пешком. Даже зимой легко дойти до побережья, посмотреть на замерзший водопад и пляжи. Так же популярные направления турбизнеса - это морская рыбалка, сноукайтинг и охота за северным сиянием.

- Сейчас уже пошла волна туристов, которая не связана с фильмом, - замечает Владимир Онацкий, гид туристической компании. - Териберка стала на слуху у всех. Первый толчок дал фильм, а потом люди стали узнавать об этом посёлке из сетей, о том, что здесь здорово можно провести время, особенно тем людям, которые склонны к созерцательному отдыху.

Жители Териберки к туристам относятся по-разному, кто то понимает, что без потоков приезжих населенный пункт обречён, а кто-то надеется, что большие нефтегазовые проекты или рыбная отрасль, способны дать второе дыхание селу.

На вопрос журналистов «Арктик-ТВ»: «Мешают ли вам туристы?», - были получены довольно необычные ответы:

- Их надо вообще пинками выгонять!

- Мусор оставляют по всей Териберке. Вадима мама убирает за ними, а мы помогаем.

Местные Новый год отмечают в основном в кругу семьи. Хотя в Териберке рядом с Домом культуры каждый год устанавливают маленькую ёлку. Кроме такой же куцей красавицы в соседнем Лодейном - это единственное праздничное украшение Териберки сегодня. Вот только больше туристов такой скромной иллюминацией вряд ли завлечёшь.

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