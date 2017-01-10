Новогоднюю декаду Мурманская область отгуляла без серьёзных ЧП

На первом в этом году оперативном совещание в региональном правительстве подвели итоги январских праздников. Недельные каникулы в области прошли без серьёзных происшествий, но отключения, пожары и перекрытия дорог из-за непогоды всё же случались.

За новогодние каникулы в Мурманске дважды отключали электроэнергию, 1 января без света остались жители улиц Морская и Зои Космодемьянской, правда, перебои длились всего несколько минут. В Апатитах произошла авария на теплосети - несколько домов на два часа остались без отопления, но с неполадкой так же удалось справиться оперативно.

- В части водоснабжения у нас был один случай сбоя подачи, сегодня он устраняется, - отметил в окладе Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области. - В морозы и выходные дни мы не стали проводить ремонтные работы.

Не обошлось и без закрытия дорог из-за заносов. На обстановку повлияли сложные погодные условия – сильные морозы и снегопады. На расчистке магистралей работало максимальное количество техники. Общественный транспорт функционировал стабильно, за одним исключением – теплоход «Клавдия Еланская», на котором доставляют пассажиров и грузы в посёлок Островной, из-за шторма в Баренцевом море не может выйти в рейс. Опаздывали и самолёты из Москвы и Санкт-Петербурга.

- Происходят небольшие изменения в расписании, но это не значит, что там отменяются рейсы или откладываются на длительный период, как это было в декабре, - отметил Дмитрий Соснин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. – Это связано с поздним прибытием самолётов из других аэропортов. Тем не менее, достаточно много нареканий на содержание привокзальной площади и к расчистке подъездных путей.

С 31 декабря по 9 января в Мурманской области зарегистрировано 72 пожара и несколько ДТП, в которых погибли люди. В Кандалакше спасатели помогли туристам из Санкт-Петербурга, гости доставлены в местную больницу. В районе промышленных площадок в Апатитах с начала января сошло уже две лавины, но обошлось без пострадавших и материального ущерба.

Руководитель регионального министерства здравоохранения отметил, что ситуация в целом в Мурманской области не отличалась от прошлогодней. В скорую помощь за время праздников поступило 450 вызовов. Станции работали в штатном режиме. Единственное отличие - это сильные морозы, в некоторых населенных пунктах региона температура воздуха опускалась до -40 градусов. «В связи с критическими температурами воздуха нами осуществлялся мониторинг обратившихся за медицинской помощью, - сообщил Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. - Пострадавших от обморожения и переохлаждения в указанный период всего 17 человек».

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин выразил благодарность руководителям органов исполнительной власти и главам муниципальных образований за повышенную готовность, и просил участников совещания не снижать внимание и ответственно относиться к возникающим проблемам.