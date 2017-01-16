Новому противодиверсионному катеру присвоено имя «Юнармеец Заполярья»

Во флотских гарнизонах крепнет юнармейское движение. У отрядов ЗАТО Александровск есть своя форма, знамёна и символика. Теперь в составе гаджиевской базы подплава есть и именной корабль. Новейшему противодиверсионному катеру присвоено имя «Юнармеец Заполярья».

Впервые об этом заговорили ещё осенью. В рамках акции «Есть такая профессия – Родину защищать» гаджиевские старшеклассники побывали на базе подводных сил, в том числе и на борту специального противодиверсионного катера, тогда ещё проходившего последние испытания. 14 января на катерах состоялась церемония поднятия флага, обвесы одного из них вместо обычного номера украсило гордое наименование.

- Событие знаковое, прежде всего, для самих моряков. Поступление новых кораблей на флот уже стало хорошей тенденцией, - отмечает Владимир Гришечкин, командующий подводными силами СФ. - Военпром работает по профилю, мы получили продукцию со знаком качества и с гарантией.

Илья Орлов, ответственный сдатчик АО «Судостроительный завод «Вымпел», сказал: «Главное пожелание экипажу корабля – семь футов под килем. Экипажу – изучать матчасть. Всегда пригодится».