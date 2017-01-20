День за днём с «Арктик-ТВ»20.01.17 19:30
О крабе-стригуне опилио написали книгу
Сотрудники ПИНРО выпустили новую книгу «Краб-стригун опилио в Баренцевом и Карском морях». В монографии обобщены итоги многолетних комплексных исследований.
В издании рассмотрены основные черты биологии баренцевоморского краба-стригуна, а также возможные пути и сроки вселения этого вида в экосистему наших морей. Показаны динамика биомассы запаса, состав уловов краба, перспективы промысла и влияние различных факторов на промысловый запас. Монография сотрудников ПИНРО Соколова, Павлова и Стрелковой предназначена для гидробиологов, экологов и специалистов из других областей, студентов вузов, изучающих промысловые морские биологические ресурсы.
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