О крабе-стригуне опилио написали книгу

Сотрудники ПИНРО выпустили новую книгу «Краб-стригун опилио в Баренцевом и Карском морях». В монографии обобщены итоги многолетних комплексных исследований.

В издании рассмотрены основные черты биологии баренцевоморского краба-стригуна, а также возможные пути и сроки вселения этого вида в экосистему наших морей. Показаны динамика биомассы запаса, состав уловов краба, перспективы промысла и влияние различных факторов на промысловый запас. Монография сотрудников ПИНРО Соколова, Павлова и Стрелковой предназначена для гидробиологов, экологов и специалистов из других областей, студентов вузов, изучающих промысловые морские биологические ресурсы.