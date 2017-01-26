Об итогах сельскохозяйственной переписи и планах работы говорили на первом в этом году заседании горсовета

Об итогах сельскохозяйственной переписи и планах работы на ближайшее время говорили сегодня народные избранники на первом в этом году заседании городского совета депутатов. Однако, еще вначале поступило предложение повестку изменить, начав с насущного вопроса – очистки дворов и улиц от снега.

Начать 33 заседание совета депутатов пятого созыва Василий Вологдин предложил с темы актуальной, хоть и неприятной – снежных, а с учетом внезапной оттепели уже ледяных, завалов во дворах, плохой очистки улиц и проезжих частей. Коллеги с депутатом согласились, но работать всё же решили по повестке, оставив снежную тему напоследок.

«Мое личное мнение: для того, чтобы справиться со снегом в таком количестве, нужно техники минимум в 2 раза больше, - говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г. Мурманск. - На сегодняшний день УДХ не готово к такому повороту событий, но климат крайнего севера предполагает наличие снега».

Открыл заседание доклад об итогах сельскохозяйственной переписи за 16-ый год на территории Мурманской области, в завершение которого руководитель Мурманскстата Вячеслав Морозов поблагодарил администрацию за поддержку и вручил главе заполярного центра памятную медаль с символикой переписи.

Далее депутаты затронули вопросы внесения изменений в ряд предыдущих решений, обсудили планы работы на 2017 год.