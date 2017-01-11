Обильные осадки внесли коррективы в работу аэропорта Мурманска

Его пришлось на несколько часов закрыть. В это время техника активно расчищала взлетно-посадочную полосу.

Согласно данным онлайн-табло, вылеты трех рейсов в направлении Москвы и Санкт-Петербурга задержаны. С заметным опозданием ожидается и прибытие воздушных судов из двух столиц и Архангельска.