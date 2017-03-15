Обильные снегопады заставили заняться размежеванием дворовых территорий

В администрации Мурманска прошло совещание. Участники встречи – представители власти и общественных организаций обсуждали вопрос межевания земельных участков между многоквартирными домами. Проблема территориального деления особенно остро возникла именно этой зимой, когда управляющие компании стали перекладывать ответственность за уборку территорий на соседей.

Вместо того чтобы убирать и вывозить снег, которого этой зимой выпало сверх нормы, коммунальные службы начали затяжные споры между собой и администрацией города. Всему виной неочевидное межевание земли рядом с многоквартирными домами. В Мурманске уже имеются случаи, когда соседние подъезды одного дома обслуживаются разными управляющими компаниями. Одна организация старается работать на совесть, вторая – откровенно халтурит.

Многое, в том числе и благоустройство дворов, зависит от самих жильцов и способности советов домов договориться, например, будет на территории парковка или же детская площадка. Напомним, в этом году благодаря федеральной программе на создание комфортной для жителей среды Мурманску выделено около 200 миллионов рублей.

- Согласно Жилищному кодексу, земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, является общим имуществом собственников, - напомнил участникам совещания Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск. - Границы земельного участка и его размеры формируются в соответствии с законодательством земельного и градостроительного. На сегодняшний момент в городе имеются несколько домов со своими сформированными земельными участками, поставленными на кадастровый учёт. После постановки на кадастровый учёт собственники будут понимать, за что платят деньги. Помимо права владения этим участком собственники получают и право распоряжения, в том числе смогут получать денежную прибыль, которую могут направить на благоустройство территорий, например, на установку детских площадок, строительство парковок.