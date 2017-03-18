ОБЛАКА: Путь к семейному счастью бывает разный, но он проходит через добрые сердца

У каждого ребенка должны быть родители. В заполярном центре состоялся второй фестиваль замещающих семей, собравший более 200 ярких примеров того, что счастье находится рядом с нами, а любовь, доброта, терпение и забота способны приумножить его в несколько раз.

Красивые, талантливые и счастливые. Глядя на эти семьи, уже не верится, что родители и дети когда-то даже не были знакомы. Да они и сами не верят. Любви и заботы здесь через край, хотя когда-то жизненно важное решение далось очень нелегко.

- К этому решению я шла три года. По медицинским показаниям были сложности, потом сама не решалась, потому что одна и боялась, что не смогу, - рассказывает Марина Смирнова, приёмная мама (г.Заполярный). - А когда с девочкой приехала знакомиться, к сожалению, не сложилось. Мне предлагают познакомиться с двумя мальчиками, один из них – этот тот, который очень сильно понравился мне в базе. Так что – судьба.

Активные, позитивные, творческие. Вместе они уже 2,5 года. Сегодня старшему Роме – пять лет, младшему Кириллу – четыре. Пока мама давала интервью, братья осваивали искусство лепки из теста. И теперь с мальчишеским упорством трудятся над сладостями для мамы, и, смущаясь, рассказывают о любимом времяпровождении.

Таких семей, как эта, только на территории Печенгского района 76. Информация о том, кто готов стать замещающим родителем, хранится в специальной базе данных. И как только ребёнок остаётся без попечения родных пап и мам, не дожидаясь, пока он попадет в детский дом, специалисты отдела образования связываются с кандидатами. «Конечно, существует свой отбор, но кандидаты – те люди, которые приняли решение, серьёзное решение. Это те люди, у которых есть местечко в семье. Помимо того, что они вырастили, воспитали своих детей, они готовы воспитывать ещё детей и принимать их за свои. Это те, кто любят детей, какими бы они ни были», - говорит Наталья Баковнева, заведующая сектором по охране прав детей отдела образования администрации Печенгского района.

Впрочем, одной любви и взвешенного решения всё равно недостаточно. До принятия в семью ребёнка, замещающие родители проходят обучение, которое поможет в будущем избежать многих ошибок в воспитании и взаимоотношениях.

- Эти дети, конечно, требуют особого понимания, особой заботы, потому что они пережили в своей жизни многочисленные потери, у них могут быть какие-то проблемы в развитии, - отмечает Ирина Тропина, социальный педагог службы сопровождения г.Оленегорска. - Нужно много стараться для того, чтобы реабилитировать этого ребёнка, чтобы он потом в жизни преуспел.

Участница музыкального конкурса «Ты супер!» Оксана Фокеева даже похожа на приёмную маму Елену. В Москве перед девочкой стояла непростая задача – достойно представить всю Мурманскую область. И пусть в следующий тур не прошла, выступление северной красавицы, покорило весь зрительный зал, не исключая членов жюри. Пока родители до боли сжимали кулаки за талантливого ребёнка, Оксана сохраняла недетское хладнокровие – главным было без ошибок исполнить номер.

- Я переживал за неё. Особенно, когда пришла смска, что «мы сейчас пойдём на сцену», тогда я переживал, - вспоминает Вадим Верещак, приёмный папа (г.Мурманск). - Испытываю гордость за свою дочь.

- Мне очень понравилось в Москве, - делится впечатлениями Оксана Фокеева, юная певица. - Было много интересного, много нового. Я узнала, как делаются шоу. Мне очень понравилось там, очень дружные ребята, со всеми хорошо общаться. Как будто мы с ними общались много-много лет.

В семье Верещак четверо детей. Братья – Ярослав и Владислав – уже взрослые, поэтому приёмным Оксане и её родной сестренке Даше достаётся основное внимание родителей. Папа Вадим Анатольевич, помощник военного комиссара Мурманской области, отвечает за военно-патриотическую работу. Девочек родители полюбили буквально с первого взгляда.

- Вообще без всяких проблем, без всяких периодов адаптации. Такое ощущение, что мы всегда были вместе, - говорит Елена Верещак, приёмная мама (г.Мурманск). - Просто какое-то время отсутствовали они у нас. То есть у нас какого-то периода адаптации, наверное, и не было.

У каждой семьи есть своя история. Лидия Шангина и теперь уже первоклассник Дима вместе почти 4 года, но и за это небольшое время на их долю выпало немало испытаний, наиболее серьёзное – болезнь. Сегодня недуг отступил, врачи надеются, что навсегда.

- Мы познакомились с ним в 2013 году, когда ему было всего 5 лет, - вспоминает Лидия Шангина, приёмная мама (г.Оленегорск). - Мы пришли в детский дом, и он нас встретил радостными большими глазами, и, видимо, он сразу нас выбрал, потому что мы сами не знали, мы просто пришли в гости. Но, видимо, он нас выбрал, и мы поняли тогда, что это он, наш ребёнок.

Сам Дима о тех временах говорит неохотно, теперь у него совсем другая жизнь. С мамой они почти не расстаются: Лидия преподает в школе, там же учится её сын. Как и любой мальчишка, Дима обожает конструкторы, причём, что из них собирать – не важно.

Сегодня в Мурманской области 3888 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Почти 90% из них проживают в замещающих семьях. Такие фестивали – не только возможность обменяться опытом и обрести новые знакомства, но и доказательство того, что бояться трудных решений не стоит. Если сложности и возникнут, ни одну семью не оставят решать их в одиночестве.

- Создаются клубы замещающих семей. Они объединяются. Они сегодня сюда приехали, - говорит Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области. - Мы второй год проводим этот форум вместе с детками приёмными. Здесь создается дух и атмосфера любви и уважения к ребёнку. И для тех, кто задумывается об этом, а об этом нужно думать, потому что чужих детей не бывает.

В холле гостей встречает сразу несколько выставок: стендов клубов замещающих семей, прикладного творчества «Творческая семейная мастерская» и фотографий «Моей семьи счастливые моменты». В последней номинации Марина Смирнова из Заполярного вместе с сыновьями Ромой и Кириллом заняла второе место. Награды за достойное воспитание детей и активную жизненную позицию от имени губернатора и Министерства образования и науки региона получили родители, внесшие особый вклад в укрепление семейных ценностей. В их числе – Лидия Шангина из Оленегорска. А начинающая певица Оксана Фокеева награждена дипломом и подарком за первое место в номинации «Вокал» конкурса художественной самодеятельности «Семья талантами богата».

С жаждой жизни в глазах и широкими улыбками – в этих семьях особенно ценят доброту, заботу и домашний уют – слишком долгим и непростым был их путь к счастью.