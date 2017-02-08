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День за днём с «Арктик-ТВ»08.02.17 19:30

Общественные объединения в мурманских школах завоёвывают популярность среди подростков

В мурманских школах работает 43 детских общественных объединений. Такие внеурочные клубы занимаются социально значимой деятельностью, начиная от патриотического воспитания молодёжи, заканчивая изданием учебных газет. По словам педагогов, многие дети, вопреки стереотипам, неплохо проявляют себя в такого рода занятиях. Корреспонденты «Арктик-ТВ» посетили школу № 5 - образовательное учреждение, которое считается одним из лучших в городе, где реализуется такая практика.

Ребята в белых маскировочных халатах вовсе не бойцы спецподразделения или группы захвата – это обычные школьники. И навыки, которыми обычно владеют бойцы спецназа, они оттачивают в обычном спортивном зале учебного заведения. К такой подготовке допускают далеко не всех, а только старшеклассников, тех, кто хочет связать свою жизнь со службой в Вооруженных силах страны

- Это добровольцы, только добровольцы, - говорит Александр Иваненко, преподаватель истории и начальной военной подготовки школы № 5 г.Мурманска. - У них серьёзные физические нагрузки, поэтому к нам приходят ребята с волевым характером, готовые преодолевать трудности, которые планируют связать своё будущее с военной профессией.

Детское общественное объединение школы № 5 одно из самых активных в городе. Ученики не только демонстрируют приёмы рукопашного боя, но и самостоятельно выпускают газету. Сейчас группа журналистов, которой большинство девушки, готовят спецвыпуск к 23 февраля. По словам начинающих корреспондентов, поиск интересных тем для материалов – главная сложность. Чтобы не бояться, например, брать интервью девушкам приходится иногда идти на маленькую хитрость. «Мы составляем план с вопросами, потом идём к ученикам, учителям. Берем диктофон и записываем диалог, - рассказывает Марина Толкач, ученица школы № 5 г.Мурманска. - Чтобы не было страшно, мы обычно ходим парами, даже втроём».

В школах, гимназиях и лицеях Мурманска действует 43 таких объединения. По словам педагогов, нередко в таких группах у ребят выявляются их творческие, организаторские или наставнические качества. И это не всегда отличники учёбы. Специалисты считают, что объединение молодёжи - это хороший способ научиться самостоятельной жизни, ведь участников таких кружков никто насильно не заставляет их посещать, что-то делать.

- Сама важная заслуга детских общественных объединений в том, что дети творят, пробуют свои силы, реализуют новые идеи, - рассказывает Ирина Ускова, директор школы № 5 г.Мурманска. – Делают это они без строгого надзора педагогов. Безусловно, помощь должна быть, но участвуют в этой работе ребята самостоятельно.

Например, в пятой школе такой внеурочной деятельностью занимается 300 учеников. Ещё один повод для гордости - это то, что координатором городских школьных объединений была выбрана ученица именно этого образовательного учреждения. 

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