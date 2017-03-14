Общественный транспорт в Мурманске обновляется, маршруты меняются

Парк машин общественного транспорта Мурманска продолжает обновляться. В депо АО «Электротранспорт» на улице Карла Либкнехта доставили новый троллейбус. Низкопольная машина ярко-канареечного цвета совсем скоро выйдет на работу на дороги города. И это не все перемены в работе предприятия, которые мурманчане увидят в 2017 году.

Предприятие «Электротранспорт» ежегодно старается покупать новые и заменять исчерпавшие технический ресурс машины. В этом году в планах у руководства компании приобретение ещё 12 троллейбусов. Несколько из них были приобретены в начале года, сегодня в депо доставили очередную машину ярко-канареечного цвета. Новое транспортное средство, отмечает водитель Елена Иусова, намного удобнее: у него и ход мягче, и салон выглядит современнее. Работать на таких троллейбусах приятно, говорит она.

- И ручник удобный, не надо напрягаться. И обдув кабины водителя - он не шумный, - расхваливает новинку Елена Иусова, водитель троллейбуса АО «Электротранспорт». - Гидроусилитель не шумит, не давит на уши. Это тоже немаловажно. Торможение плавное, когда трогаешься, то разгон тоже плавный. Для пассажиров это удобно, приятно.

Техника прибыла к нам из Вологодской области. Новый низкопольный троллейбус оснащён пандусом. Передвигаться в нём без особых проблем смогут и инвалиды.

В текущем году клиентов «Электротранспорта» ждут и другие новинки. Например, уже введён дополнительный рейс автобуса на маршруте № 1. По инициативе ветеранских организаций Мурманска, помимо традиционных 10- и 11-часовых утренних автобусов, теперь «единица» с автопарка будет отъезжать ещё и в 10.25.

- Второе, у нас много было обращений по улице Подгорной. Горожане сообщали, что там предприятия начинают работать в 7 часов утра, а возможности добраться к этому времени на общественном транспорте ограничены, - рассказывает Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт». - Особенно нет хорошей транспортной связи с Ленинским районом, поэтому с 20 марта мы планируем в экспериментальном порядке ввести рейс на маршруте № 11. Этот маршрут сейчас работает от улицы Мира до Нефтебазы. Теперь он пойдёт с Ленинского района, от нашего второго депо на улице Свердлова по проспекту Героев-североморцев, далее уже по улице Книповича по привычному маршруту № 11 до Нефтебазы.

Планируется поработать и над внешностью мурманских троллейбусов и автобусов. Машины основательно почистят, некоторые уже к осени перекрасят. В связи с тем, что дорожное движение в Мурманске из года в год становится всё интенсивнее, изменится подход к обучению водителей троллейбусов и автобусов. А для пассажиров напечатают памятки, как правильно вести себя в салоне автотранспорта, что делать при ДТП. Эти меры позволят сделать передвижение в общественном транспорте безопаснее.