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День за днём с «Арктик-ТВ»10.01.17 19:30

Обстоятельства смерти трёх человек в учреждениях региональной пенитенциарной системы выясняются следствием

Трагические новогодние праздники выпали на долю тех, кто оказался за колючей проволокой. Сразу три смерти зафиксированы в учреждениях УФСИН России по Мурманской области.

Так, в одной из камер мурманского СИЗО были обнаружены 2 тела повешенных мужчин 1982 и 1977 годов рождения. Подследственные ждали оглашения приговора, их тела были обнаружены во время традиционной проверки.

Дело взял под свой контроль следственный комитет. В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия, в следственном изоляторе опрашивают сотрудников.

Ещё одно ЧП произошло 1 января в исправительной колонии № 18, где ударом в грудь ножом был убит мужчина. По данному факту уже возбуждено уголовное дело в отношении осужденного. Подозреваемому 31 год.

В настоящее время проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы.

- В настоящее время все обстоятельства этих смерти выясняются следствием в ходе процессуальной проверки, - отметила Ксения Кошелюк, старший помощник руководителя по взаимодействия со СМИ УК СК по Мурманской области. – По её результатам будет вынесено законное обоснованное решение. 

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