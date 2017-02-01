Один удар ножом в живот – северянка стала убийцей

26 января в следственные органы Следственного комитета по Мурманской области поступило сообщение об обнаружении в квартире одного из домов в населённом пункте Титан тело мужчины, 1981 года рождения, с признаками насильственной смерти.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра на теле погибшего обнаружена колото-резаная ножевая рана. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена и задержана местная жительница посёлка Титан. В настоящее время ей предъявлено обвинение. По версии следствия, 26 января 2017 года обвиняемая находилась в квартире по месту жительства, где распивала спиртные напитки со своим знакомым, между ними произошла ссора. Злоумышленница схватила кухонный нож и нанесла мужчине один удар в область живота. От полученной травмы он скончался на месте.