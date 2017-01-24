Одно из направлений филиала Санкт-Петербургского университета противопожарной службы в Мурманске скоро будет закрыто

Окончательное решение ещё не принято, но местное руководство уже довело эту информацию своим студентам, которым предлагают перевод в один из ведомственных вузов культурной столицы. Почему такая ситуация возникла посреди учебного года, что остается делать тем, кто не может позволить себе переезд в Петербург? На эти вопросы искали ответы журналисты «Арктик-ТВ».

О неожиданных переменах в жизни студенты четыр1ёх курсов специальности «Судебная экспертиза» в Мурманском филиале Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы узнали после продолжительных январских каникул. Новогодний подарок оказался сомнительным и поставил под вопрос и годы учебы, и дальнейшую карьеру во всех отношениях перспективной и редкой профессии.

- Их поставили перед фактом, что есть приказ, подумайте, готовьте заявление, - рассказала Ирина Зелинская, представитель одного из студентов филиала. - Договор на подпись, заявление на перевод будите подписывать одновременно…

По словам руководителей филиала вуза, в декабре 2016 года изменились образовательные стандарты направления «Судебная экспертиза». Чтобы обеспечить новые условия, нужны большие финансовые вливания. Такими средствами местное отделение, судя по возникшей ситуации, не обладает. Впрочем, окончательное решение о переводе или продолжении учебной деятельности от мурманских руководителей вообще не зависит, проблему решают в головном университете.

- В настоящее время студенты обучаются, учебный процесс ведётся соответствии с учебными планами и расписанием, - отмечает Эльвира Сусленкова, директор Мурманского филиала Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. - Сложно сказать, какое будет принято решение, ждём решения начальника университета.

Родителей учеников смущает не только сам факт перевода, но и сопровождающие его странности. Например, в качестве принимающей стороны выступает не Петербургский университет государственной противопожарной службы, а институт безопасности жизнедеятельности, представитель которого даже участвовал во встрече со студентами и родителями, что отражено в протоколе собрания.

- Нам предлагают перевестись в совершенно другой и непонятный университет, - говорит Татьяна Литвинюк, мама одного из студентов. – Получается, что мы едем неизвестно куда, без всяких гарантий. Где гарантия, что он точно так же в будущем году не закроет это отделение?

В этом же документе значится, что разницы в учебных планах между вузами нет, а в случае отказа, университет вернёт средства затраченные на обучение. Но большинство родителей о таких перспективах и не слышали.

- Если мы туда попадаем, то не понятно на какой курс нас зачислят, - высказывает свои сомнения Ирина Зелинская, представитель одного из студентов. - Второй момент, нам до конца не понятно, какой мы получим диплом университета или института.

Для многих мам и пап потянуть платное обучение своего ребенка в другом городе – задача невыполнимая. Так что судьба 120 студентов специальности «Судебная экспертиза» Мурманского филиала Санкт Петербургского университета государственной противопожарной службы ещё до конца не известна. Если их детям не предоставят возможность доучиться, то скорее всего, они подадут иски в суд.