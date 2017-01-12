Оформить договор ОСАГО можно в электронном виде

ГИБДД Мурманской области информирует северян о возможности оформления электронного договора ОСАГО. С 1 января 2017 года страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства, в виде электронного документа. Для заключения такого договора необходимо заполнить на официальном сайте страховщиков соответствующее заявление и уплатить премию с помощью банковской карты или посредством электронной платежной системы.

При заполнении заявления может потребоваться предоставление сведений паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Необходимо предоставить и документ о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение и диагностическую карту.

Всё можно отправить в электронном виде. Если в течение получаса запрос обработан не будет, для принятия соответствующих мер реагирования, заявку нужно перенаправить в региональное отделение Банка России, в службу по защите прав потребителей финансовых услуг или в Российский союз автостраховщиков.