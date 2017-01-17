Оформляем полис ОСАГО в электронном виде

С начала года все страховые компании, входящие в состав Российского союза автостраховщиков, обязаны продавать полис ОСАГО в электронном виде, в то время как прежде этой возможностью пользовалось лишь 15 организаций.

Услуга уже востребована среди автовладельцев. В настоящее время в интернете совершается сотни таких покупок.

Важно обеспечить регулярную и бесперебойную работу ресурсов, предлагающих такую услугу. Центробанк разрешает ежедневный технический перерыв не более 30 минут. Более длительная приостановка функционирования сайта допустима лишь раз в месяц в период с 22 часов до 8 утра. Регламентировано и время оформления полиса: он должен быть готов в течение 20 минут после внесения покупателем всех необходимых данных. Это сделано для того, чтобы компания не затягивала длительность сделки, например, заставляя смотреть рекламу. Ещё одно новшество заключается в том, что оформить полис, таким образом, могут и те автолюбители, кто делает это впервые, чьих данных, соответственно, ещё нет в системе.

- Теперь появляется электронный полис, а наличие бумажного необязательно, - поясняет Игорь Жук, директор департамента страхового рынка Центрального банка России. - Однако у нас есть много граждан, которые хотят иметь бумажный полис. Компании готовы этот полис выдавать. В этом случае эта информация запрашивается от представителя страховой компании, она обязана выслать полис по почте.