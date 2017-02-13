Огонь III зимних Всемирных военных игр зажгли на территории этнической саамской деревни Мурманской области

Для коренных жителей этих мест огонь является символом жизни. От пламени очага, горевшего в саамском чуме, вспыхнула лучина, от которой зажгли огонь в переносной лампаде.

С 11 по 13 февраля огонь III зимних Всемирных военных игр зажёгся в пяти военных округах России. Пламя, символизирующее стремление к совершенствованию, борьбу за победу, мир и дружбу, с 18 по 24 февраля пронесут участники эстафеты спортивного огня. Она впервые в истории состоится в преддверии Игр, которые начнутся в Сочи 22 февраля.

Эстафета пройдёт одновременно в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске, Ростову-на-Дону и Североморске. В общей сложности факелоносцы преодолеют 2017 километров .

23 февраля на праздничном концерте в Москве, посвящённом Дню защитника Отечества, состоится торжественное слияние огней.