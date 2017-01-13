«Онегина», «Грибоедова» и «Достоевского» не предлагать

На первом этаже Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки вновь откроется кафе. По словам сотрудников, в 70-80-х годах прошлого века оно активно работало и пользовалось популярностью у мурманчан.

Попить чай в уютной обстановке смогут не только читатели – здесь с радостью примут всех посетителей. Точных сроков открытия кафе в библиотеке пока не называют, в настоящее время разрабатывается дизайн и решается вопрос с названием. Помочь придумать его могут все желающие. Заявки принимаются до 1 февраля. Победителя ждут приятные бонусы.

- Название должно быть связано и с литературой, и с чтением, и с книгой, и с культурой, - говорит Ольга Панченко, специалист отдела маркетинга и рекламы Мурманской областной научной библиотеки. - Желательно, чтобы название было на русском языке. Желательно, чтобы оно было оригинальным. Мы считаем, что кафе наше должно быть демократичным. Оно, в первую очередь, рассчитано на молодёжную аудиторию, поэтому хотелось бы избежать таких названий как «Онегин», «Грибоедов», «Достоевский».