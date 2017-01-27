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День за днём с «Арктик-ТВ»27.01.17 19:30

Они очень хотят, несмотря на недуг, стать полноценными членами общества

Для этого нужно немного – доступное жильё, понимание окружающих… и рабочее место. Ещё недавно работодатели избегали брать на работу инвалидов. Сегодня ситуация в корне поменялась.

Мурманчанка Олеся, как сейчас говорят, человек с ограниченными возможностями. Судьба её не баловала: родилась с диагнозом ДЦП, мама в роддоме от девочки отказалась. Затем она воспитывалась в  детском доме, училась в школе-интернате в Петрозаводске, Тихвине, Мурманске и 16 лет жизни в доме престарелых. Закончила колледж в Михайлове под Рязанью по специальности техник-программист. На работу пыталась устроиться через центр занятости ещё в 21 год, но всё безуспешно. Училась ещё на дополнительных  курсах, но трудоустройство это не гарантировало. Да и нынешние работодатели в большинстве своем не готовы на то, чтобы принять на работу инвалида.

- Мне предлагали работу, но она не подошла по доступности и условиям, - рассказывает Олеся Котаменкова. - Там была длинная лестница-трап, на неё нужно было забираться. Она  была железная, но вы сами понимаете, как это будет, например, зимой забираться: скользко, можно упасть…

Отсутствие пандуса, контактных средств связи для глухонемых или незрячих, соответствующего оборудования, либо элементарное нежелание брать инвалида на рабочее место – основные препятствия для их трудоустройства.

- В чём сложность работы с такими людьми? – задаёт вопрос Светлана Чихачева, директор ООО «УПП Сарс», сразу же отвечая на него. - Одна из сложностей - это возможные уходы на больничный, так как они болеют чаще, чем здоровые.

Несмотря на это, Мурманский центр занятости, начиная с прошлого года, трудоустроил 193 инвалида из 250 обратившихся. Создано порядка 40 новых рабочих мест специально оборудованных и оснащенных для лиц с ограничениями здоровья. Работу получили соискатели в производственной сфере, в бюджетных учреждениях. Значительным мотиватором с декабря 2016 года для работодателя стало предоставление грантов в форме субсидий. «Теперь 60 тысяч рублей будет направляться работодателю при условии победы его в конкурсе, - рассказывает Павел Ченский,  директор Центра занятости г.Мурманска, - на которые он сможет оснастить рабочее место. Это могут быть средства производства, если это офисное предприятие, допустим, на приобретение компьютера или многофункциональных устройств».

Этой программой уже воспользовались некоторые руководители. Директор одной из швейных фабрик, где уже трудится 73% инвалидов, сегодня приняла в свой коллектив двух сотрудников с нарушениями слуха. Субсидия оказалась им кстати.

- К нам пришли два человека, два инвалида, - рассказала Светлана Чихачева,  директор ООО «УПП Сарс». - Мы для них оснастили рабочие места хорошими машинами:  новыми, современными, с термодвигателями, которые не шумят.

Таким образом Центр занятости на сегодня может предложить 639 рабочих мест для инвалидов. Да и в самом здании учреждения максимально благоприятная обстановка для работы с этой категорией граждан: комплексная мнемосхема при входе и в холле, которая  помогает найти нужный кабинет незрячим и глухим, поручни и пандус для маломобильных групп,  для слабослышащих - телефон со спецфункциями.

- Данный аппарат предназначен для общения с гражданами, которые носят слуховые аппараты,  - рассказывает Людмила Беляева,  инспектор Центра занятости г.Мурманска. – Он рычажком приводится в рабочий режим, здесь есть встроенный микрофон, при общении идёт усиление звукового сигнала.  Есть кнопки помощи. Обслуживание инвалидов  у нас производится только на первом этаже, где есть специально оборудованная туалетная комната.

Олеся в поисках работы частый посетитель Центра занятости – дискомфорта здесь не чувствует. Сегодня её обрадовали, предложив пройти  курсы делопроизводства. Надо пройти два месяца учебы и… долгожданное трудоустройство, а значит, возможность полноценно жить, работать и строить планы.

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