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День за днём с «Арктик-ТВ»31.01.17 19:30

Опасные лестницы в Мурманске

Если часть мурманских предпринимателей социально ориентированы в вопросах уборки территории от снега, то об этом нельзя сказать о некоторых управляющих компаниях, которые продолжают относиться к своей работе спустя рукава.

Например, лестница, расположенная в районе дома № 9 на проезде Связи, после снегопадов до сих пор не приведена в порядок. Очередной рейд сотрудников управления Октябрьского округа, конечно, ускорил работу дворников, но подъём и спуск к детскому саду № 133 до сих пор затруднён.

Подобная картина царит и на улице Буркова. Снежная каша и гололёд прямо на лестнице, ведущей к зданию, в котором расположены мировые судьи. Служители Фемиды коммунальщикам не указ, на территории округа находятся 146 лестниц и 90 из них находятся в ведении управляющих компаний.

- Со стороны управления округа проводятся ежедневные объезды лестниц, мы составляем акты на должностных лиц, составляем протоколы, - возмущается Александр Боянжу, заместитель начальника управления Октябрьского административного округа г.Мурманска. – Вызываем руководителей нерадивых управляющих компаний на заседания административных комиссий, штрафуем в зависимости от количества нарушений. Но этого, видимо, для некоторых не является основанием для пересмотра отношения к порученному фронту работ.

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