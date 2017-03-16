Оперативно-профилактическое мероприятие «Маячок» выявило хамов на дорогах

На территории Мурманской области завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Маячок». Такие рейды проводится с целью повышения безопасности дорожного движения, а также укрепления транспортной дисциплины. Нередко водители не пропускают автомобили специального назначения – скорую помощь, пожарные и машины полиции.

В итоге за время операции 9 мурманских водителей не уступили дорогу и проигнорировали спецтранспорт с включенной сиреной и проблесковыми мачками. За такое нарушение законом предусмотрен штраф и даже лишение прав на срок до трёх месяцев.

Госавтоинспекция Мурманской области напоминает о необходимости предоставлять преимущество для движения автомобилям экстренных служб. Игнорирование звуковых и световых сигналов может создать аварийную ситуацию на дорогах. Кроме того, от соблюдения правил дорожного движения порой зависит жизнь и здоровье не только участников транспортного потока, но и других людей, к которым сотрудники скорой или пожарной службы спешат на помощь.