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День за днём с «Арктик-ТВ»10.03.17 13:30

Особенные дети и профессиональные художники выставляют свои совместные работы

«Ангелы среди нас» – социальный проект совместного творчества особенных детей и профессиональных художников Мурманска. Ровно год назад  этот проект стартовал в программе «ТелеМамы». Нарисовать рисунок на любую тему – такая задача стояла перед юными художниками, а дальше к творческому процессу подключались мастера краски и кисти. Готово 9 работ, все они будут представлены на выставке, подготовка к которой идёт полным ходом.

Все участники проекта очень любят рисовать. «Фантазийный Мурманск», «Щенок по кличке Мотя», «Цветочная поляна», «Инновационные фрукты», «Заполярная зима» - всего получилось 9 рисунков разной тематики и техники исполнения. Это 9 историй и 9 маленьких подвигов. Ведь для детей с особенностями развития  тяжело даже держать карандаш в руке.

Лечение искусством или арт-терапия один из эффективных способов адаптации особенных детей, уверяют психологи.  Поэтому к творческому процессу мы привлекли  профессиональных художников  Мурманска. Перед ними стояла, пожалуй, самая ответственная задача – дорисовать или разукрасить  детский рисунок, при этом сохранив задумку автора.

- Я понимаю, что эта задача очень ответственная, но согласилась сразу. У меня своих четверо деток и они все любят рисовать, - рассказывает Екатерина Балмасова, художница. - Они всегда подходят со своими рисунками и спрашивают: «Мама, тебе нравится, красиво?!». Я думаю, эти детки также рисуют, а наш тандем поможет взрослому сделать их голос чуть-чуть громче, сказать: «Я личность, помогите мне!»

Социальный проект «Ангелы среди нас» запустили год назад в программе «ТелеМамы» в редакции «Арктик-ТВ».  Художественная коллекция работ совместного творчества особенных детей и мастеров кисти, как и планировали, будет представлена на выставке.

К социальному проекту присоединились наши друзья-партнеры - рекламная компания «Акцент» и магазин «Футболка51». Все рисунки, благодаря современным технологиям производства, превратились в настоящие выставочные картины. Отсканированные копии рисунков были перенесены на специальную плёнку, а затем на лёгкую, но очень прочную основу - пенокартон.  Широкоформатная печать позволила сохранить яркие цвета.

Приятным напоминанием об участии в проекте для детей станут сувенирные кружки. На каждой - авторский неповторимый рисунок. Оригинальные подарки всего за несколько минут изготовили на наших глазах. Каждая кружка обжигалась в специальной печке. Производители гарантируют, что рисунок сохранится на долгие годы.

Увидеть же готовые картины совместного творчества особенных детей и профессиональных художников Мурманска можно в ближайшую субботу, 11 марта. Уникальная выставка откроется в ТРК «Северное Нагорное», а все участники проекта получат памятные дипломы. Награждение состоится в кафе «Мега кружка» в 12 часов дня.

 

 

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