От угольной пыли до подъёма затонувших судов – Сергей Донской посетил Мурманскую область

Мурманская область вошла в число 25 пилотных регионов, готовых к внедрению современной системы обращения с отходами. Об, этом во время визита в наш регион сообщил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. В заполярном центре он провёл несколько неформальных встреч «без галстука», посетил торговый порт и пообщался с будущими экологами на борту ледокола «Ленин».

Мурманский морской торговый порт - одно из градообразующих предприятий в Мурманске – и, как любой промышленный объект, источник загрязнений. Руководство учреждения ежегодно тратит значительные суммы на внедрение экологических программ, например, в этом году докеры намерены вложить в природоохранные системы 320 миллионов рублей. В порту круглосуточно работают системы пылеподавления, которые вызвали удовлетворение у министра природных ресурсов и экологии России.

- Мы рассчитали зону охвата для каждой пушки, чтобы закрыть всю территорию, - рассказал Александр Масько, генеральный директор Мурманского морского торгового порта. – Установили четыре распылителя. Сейчас работаем в этом режиме второй год, анализируем, какой будет результат.

Но главная цель визита в регион Сергея Донского это обсуждение с губернатором программы внедрения в Мурманске современной системы обращения с отходами. На севере области уже создаются современные мусоросортировочный комплекс и полигон, но оператор, который будет работать с населением, пока не выбран.

- Я уверена, что результат у нас будет до конца 2017 года, - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.- Мы хотели бы, чтобы министерство дало нам чёткие установки, какие задачи нам нужно выполнить в первую очередь. Прежде всего, это выбор регионального оператора, поскольку мы идём первыми, а первым всегда сложнее. Нельзя у кого-то взять кальку, поэтому нужна помощь.

Министр и глава региона встретились со школьниками, которые занимаются проблемами экологии в одном из центров дополнительного образования. По словам Сергея Донского, современная школьная программа в этом плане отстает. Уроки природоведения если и есть, то сводятся в основном к теоретическим занятиям. А изучать окружающую среду лучше на улице.

- Стандарты, а мы на это обращаем внимание, не позволяют реализовывать в школах практические уроки, - отметил Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии России. - Выйти на улицу с детьми и заниматься там экологией, изучением экосистем, это затруднительно.

Что же касается глобальных экологических проектов в нашем регионе, то министр и губернатор обговорили вопросы очистки дна Кольского залива от затонувших судов, а так же создания национального парка «Хибины».