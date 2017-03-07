ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Порвут ли «Северные хаски» «Атлантов»?

Пару лет назад у заполярного хоккея появилась надежда на возрождение. В Мурманске официально заявила о себе хоккейная команда «Северные хаски». В феврале 2015 года состоялся их первый матч. В то время соперники сборную мурманских «Хасок» рассматривали как начинающую команду, но перспективную.

С того времени это направление спорта в регионе ожило. На матчах почти не бывает свободных мест, северяне и гости от мала до велика поддерживают наших спортсменов. Да и сами ребята на льду в большинстве своём оправдывают ожидания болельщиков.

11 марта в Ледовом дворце спорта состоится матч ХК «Северные хаски» с действующим клубом Молодёжной хоккейной лиги командой «Атланты». Эта встреча будет уникальной в истории Заполярного хоккея. «Хаски» рассчитывают на поддержку земляков.