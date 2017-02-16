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День за днём с «Арктик-ТВ»16.02.17 20:00

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Законодательная закавыка в Совете депутатов ЗАТО Александровск, или Депутаты не знают, что у них в «кошельках»

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции в Совете депутатов ЗАТО Александровск.

Установлено, что в нарушение положений закона, депутат второго созыва Совета депутатов ЗАТО Александровск, руководитель одной из фракций Владимир Жуков при предоставлении соответствующих сведений, не указал данные о доходах, полученных от трудовой деятельности, а также об участии его и его супруги в коммерческих организациях.

По итогам проверки прокуратура внесла представление с требованием рассмотреть вопрос об увольнении депутата в связи с утратой доверия.

Комиссией Совета депутатов по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представление прокуратуры удовлетворено в полном объеме, полномочия депутата досрочно прекращены.

Кроме того, проверка показала, что 9 депутатами Совета депутатов ЗАТО Александровск не соблюдены требования, установленные ст. Федеральным законом № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Вскрыты факты участия родственников депутатов в различных коммерческих организациях и долях участия в управляющих компаниях ЗАТО, а также сокрытия доходов на сумму свыше 1,5 млн рублей.

Например, депутатом Андреем Изотовым скрыт доход, полученный от трудовой деятельности в сумме свыше 600 тысяч рублей, не отражены сведения о наличии в собственности земельного участка и о его участии и участии жены в 5 коммерческих организациях.

Ряд депутатов не указали данные о наличии в собственности недвижимого имущества – гаражей, бани, земельных участков, дачных домов; сведения о наличии в собственности квартир и транспортных средств.

При этом депутатами 30-дневный срок, установленный для уточнения представленных сведений о доходах, не представлены дополнения и уточнения сведений.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении депутатами Совета депутатов ЗАТО Александровск требований федеральных законов № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в части необходимости предоставления полных и достоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

По фактам выявленных нарушений в Совет депутатов ЗАТО Александровск внесено представление. Прокуратура потребовала рассмотреть вопрос о лишении виновных лиц полномочий.

 

 

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