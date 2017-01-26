ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ+Политика: Море – берегу, или У рыбаков Северного бассейна штиля почти не бывает

Ещё два года назад на этом месте находилось старое законсервированное предприятие. С тех пор была проделана огромная работа: проведены замена коммуникаций, очистка дна в районе причала и его расширение почти до ста метров, чтобы улов могли выгружать в непосредственной близости от производства. Объём инвестиций, вложенных в реализацию крупнейшей в Заполярье рыбоперерабатывающей фабрики «Полярное море+», составил почти 1 миллиард 400 миллионов рублей, но все заинтересованные стороны уверены, что оно того стоило.

- Предприятие мы посмотрим с точки зрения инвестиционных квот, потому что планируется, что предварительно будет произведён отбор тех проектов, которые будут получать инвестиционные квоты, - говорит Илья Шестаков, руководитель Федерального агентства по рыболовству. - Но это предприятие, скорее всего, с учётом того, что оно работает на свежей охлажденной рыбе, оно будет заявляться на получение прибрежного коэффициента на квоты для вылова.

Площадь фабрики 55 тысяч квадратных метров. Производительность - до 12 тысяч тонн готовой продукции в год. Собственные модернизированные суда позволяют перерабатывать рыбу ещё в море. Уникальность проекта обусловлена и использованием инновационной технологии. Её суть – в глубоком охлаждении сырья до нужных температур в минимальные сроки после подъёма на борт и поддержание этого режима на протяжении всех дальнейших циклов вплоть до доставки на прилавки магазинов, что непосредственно влияет на качество. «Полярное море+» - часть рыбопромышленного холдинга «Карат», входящего в тройку крупнейших рыбодобытчиков России. «Это один из лидеров рыбной промышленности с самым большим количеством судов, - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - И то, что они сегодня осуществляют переработку рыбы на берегу, это как раз отвечает тем задачам, которые поставил президент после проведения президиума Госсовета по этой тематике. Это море - берег. Вот эту задачу «Карат» реализует. Это новые рабочие места, новые инвестиции».

Готовую продукцию планируют доставлять на рынки Мурманской, Ленинградской и Московской областей, а также средней полосы страны и за рубеж, а вот в каких пропорциях, ещё предстоит решить, основываясь на потребительском спросе.