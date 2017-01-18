Открытием визит-центра заповедника «Пасвик» ознаменовали начало Года экологии в Мурманской области

В начале Года экологии Мурманскую область посетили гости из столицы. Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Донской и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов встретились с представителями крупных предприятий Кольского края и поговорили об экологических мероприятиях и проектах, которые они реализуют в регионе.

Мурманская область – один из регионов России, где широко развита промышленность. Сразу несколько компаний на Кольском полуострове добывают руду, производят металлы и удобрения. Работа этих предприятий оказывает определённое влияние на хрупкую природу Заполярья. И чтобы свести воздействие производства к минимуму, компании идут по пути совершенствования технологий.

- На Кольской ГМК, как я знаю, внедрена новая система выщелачивания. И производство кобальта, с точки зрения использования воды, вообще безотходное, - отметил Сергей Иванов, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту. - Вода, которая берётся из природы, она и очищается, но даже очищенная не выбрасывается назад в реку, а снова используется. Это замкнутый цикл. Это вообще уникальная технология.

Елена Безденежных, вице-президент - статс-секретарь ПАО «ГМК Норникель», отметила, что компания обеспечивает финансирование экологических проектов. «Это и большие деньги, и действительно большие усилия. Потому что нам для того, чтобы реализовать те или иные программы, приходится разрабатывать уникальные технологии, о которых мы только что говорили. Они уникальные не только для Российской Федерации технологии, но и в мире, а мы готовы стать не только флагманом мировой металлургии, но и лучших экологических изменений в России», - сказала она.

Кроме того, компания «Норникель» старается сохранить нетронутые уголки природы, поддерживает существующие на Кольском полуострове заказники и заповедники. Недавно в Никеле завершилось строительство визит-центра заповедника «Пасвик». Этот проект был реализован при финансовой поддержке «Норникеля».

- Это конкретный пример государственно-частного партнерства, - отметил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов, - когда Министерство природных ресурсов своим вкладом, очень хорошими правильными идеями объединилось с желающими поддержать эти проекты, в том числе и материально. В данном случае, с компанией «Норникель», которая здесь работает и, как уже было сказано, планирует вложить инвестиции в размере 300 млрд рублей на модернизацию производства и улучшение экологической ситуации и в Мурманской области, и в Норильске, в Красноярском крае.

Министр экологии пообещал поддержать предприятия, реализующие экологические проекты в Заполярье финансово. В частности, с 2019 года для компаний, постоянно совершенствующих производство с целью минимизации вреда окружающей среде, предусмотрены некоторые льготы.

- Законодательством прописано несколько способов стимулирования, - отметил Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации. - Здесь и снижение платежей за негативное экологическое воздействие, и, в том числе, зачёт тех затрат, которые планируются и делаются в счёт этих платежей. Если работа ведётся, соответственно, платежи будут меньше. Плюс ко всему, предусмотрена и ускоренная амортизация, предусмотрены и другие льготы.

На рабочей встрече говорили и о других аспектах защиты экологии в Заполярье. Так, например, Сергей Иванов отметил работу, которая ведётся в Заполярье по переработке старых атомных подводных лодок. Также представители правительства Мурманской области сообщили о том, что в Год экологии был принят региональный экологический план, состоящий из ста мероприятий, которые помогут сохранить северную природу. В него вошли проекты по созданию системы полигонов ТБО, очистке Кольского залива от несанкционированных свалок судов и расширению сети особо охраняемых природных территорий.