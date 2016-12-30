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День за днём с «Арктик-ТВ»30.12.16 19:30

Открытка с поздравлением с Новым годом - забытый, но не исчезнувший жанр общения людей

Одна из важных составляющих любого подарка - поздравительная открытка. Раньше, до поголовной компьютеризации, пожелания писали от руки, выводя каждую буковку, слово. А как было приятно получать письма по почте от родных и друзей. Сегодня во времена вечной занятости и суеты всё больше людей предпочитают виртуальные послания бумажным письмам - проще отправить шаблонное смс. Но добрая традиция забыта не всеми. Марина Калмыкова, журналист «Арктик-ТВ» познакомилась с филокартистом Викторией Дмитренок и узнала у него многое об истории новогодних открыток.

На одном столе уместилась целая эпоха. Советские художники отражали настроение того времени на открытках - рисовали сказочные сюжеты, новостройки, талисман Олимпиады-80 и сюжеты покорения космоса. Впрочем, совершить полёт в 50-е можно и сегодня. Просто, переступив порог «Старой комнаты» - один из залов краеведческого музея. Где, как ни в интерьере 50-х прикасаться к истории?

- Эти открытки начала века и 1953 года, - показывает на бумажные прямоугольники Виктория Дмитренок, научный сотрудник отдела фондов Мурманского областного краеведческого музея. – Раньше люди очень трепетно относились к адресату. Адресанты их украшали, делали золотые обрезы, украшали перышками, бусинками, раскрашивали вручную. И этим они ценны, они были очень дорогими.

Фонды краеведческого музея каждый год пополняются. Старые открытки приносят филокартисты и старожилы Мурманска. Самая старая почтовая карточка датируется 1904 годом, она из уезда Архангельской губернии. Есть в коллекции и фронтовые открытки, которые дошли из Германии до адресата: «Здравствуйте, дорогие, милые Залочка и Люсик. Шлю вам фронтовой привет и крепко целую. Дарю вам эту открыточку. К приезду дети будут уже большие. Ваш дядя Леня».

Удивительно, сколько информации могла передать маленькая почтовая карточка. Раньше на оборотной стороне всегда писали реквизиты, имена художников и издательство. А сколько информации в почерке автора текста, в коротких текстах….

- Самое приятное, когда разбираешь домашние архивы, достаёшь свои почтовые карточки, смотришь и видишь почерк, - рассказывает Виктория Дмитренок, научный сотрудник отдела фондов музея. - Это ведь очень важно. Сейчас жаль, очень жаль, что на электронных носителях исчезает эта романтика, новогодний дух поздравлений, например.

Новый год в Советском Союзе - это «Голубой огонек» на чёрно-белых экранах, ёлка в вате, накрахмаленные костюмы снежинок и десятки новогодних открыток, которые подписывали, отправляли и всегда получали на праздник жители огромной страны. Но всё же больше всего ждали посылки от родных с новогодними гостинцами: грецкими орехами, клубничным вареньем и конфетами или рыбой из Мурманска.

Сейчас всё можно купить в магазинах, поэтому посылки сегодня стали редкостью. Неизменной, пожалуй, остается предновогодняя суета. На почте по-прежнему продают праздничные открытки, которые чаще пачками скупают туристы. Направление посткроссинг (обмен открытками с людьми из разных стран. – Ред.) становится всё более популярным.

- Я приехала из Китая. Мы с друзьями сейчас путешествуем по России, - рассказывает журналисту «Арктик-ТВ» Йави Ия, туристка из Китая. – Мы всегда отправляем по почте открытки со штампами разных городов.

Но всё же добрая традиция в России ещё жива. Накануне Нового года пишут открытки с пожеланиями дети. За декабрь письма Деду Морозу в Великий Устюг отправили 450 маленьких северян. «Я написал, что у нас очень дружная семья, - рассказывает о содержании своего письма Саша Тимофеев, юный мурманчанин. - Папа зарабатывает, мама готовит, сестра Таня помогает маме, а я зарабатываю оценки».

Саша верит, что его мечту зимний волшебник обязательно исполнит и подарит ему конструктор.

Сохранить историю своей семьи и подарить воспоминания из детства может каждый. Всего-то нужно, поздравить родных и друзей с Новым 2017 годом, не смс-кой, а новогодней открыткой, подписанной собственной рукой.

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