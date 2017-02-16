Отопительный сезон 2016-2017 года в Мурманской области проходит в штатном режиме

Запасы топлива имеются, оборудование котельных и тепловых сетей работает без сбоев, считают энергетики и региональная власть.

В заполярном центре в 1965 году была введена в эксплуатацию котельная «Северная», которая имеет первую категорию надежности, обеспечивает горячей водой и отоплением Ленинский округ. На ней прошло выездное совещание регионального правительства.

За давлением пара и температурой воды на котельной «Северная» сегодня следит машинист Евгений Хмарский. Рабочая смена 12 часов. Говорит, сейчас показатели в норме, все идёт в плановом режиме. В этом деле главное соблюдать правила безопасности, а ещё внимательность и точность. Все цифровые данные специалист записывает в суточную ведомость. При любой неисправности, если такие и случаются, главное сработать быстро. Но серьёзных ЧП Евгений не припомнит.

- Я отвечаю и слежу за работой оборудования, чтобы все было исправно, а о каких-то неисправностях докладываю руководству, - рассказывает Евгений Хмарский, машинист котлов котельной «Северная». – В случае сбоя срабатывает сигнализация, бывает, что во время обхода котлов увижу, что что-то запарило, закапало. Об этом тоже докладываю главному машинисту или начальнику смены.

Котельная «Северная» заработала полвека назад. Всё это время она обеспечивает теплом и горячей водой жилой фонд и административные здания Ленинского округа Мурманска. Запасы топлива в котлах и те, что в пути – а это 9 тысяч тонн, не дадут замерзнуть северянам, как минимум в ближайший месяц. Это непрерывный процесс. Поставка мазута осуществляются железнодорожным транспортом практически ежедневно.

- Сезон проходит без каких-то сбоев, всё идёт в штатном режиме, - отметил во время совещания Сергей Чумак, главный инженер АО« МЭС». - Я говорю не только за это предприятие, на котором мы сейчас находимся, а за все наши 44 котельные. Мы ведём свою деятельность в 19 муниципальных образованиях и никаких сбоев ни по топливу, ни по гидравлическим режимам не было.

Тема прохождения отопительного сезона стала основной во время выездного совещания регионального правительства. Специалисты Мурманской ТЭЦ тоже доложили о своей работе за прошедший период. Было отмечено, что запасы топлива на котельной превышают нормативные. Дочернее предприятие ТГК 1 обеспечивает теплом и горячей водой около 75% потребителей города Мурманска.

- На данный момент у нас 35 тысяч тонн топочного мазута, в пути 11 тысяч тонн, - докладывает Олег Тяпинов, и.о. главного инженера филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1». - Норматив на 1 марта составляет 21200 тонн, так что у нас запасы превышают нормативные требования.

Отопительный сезон в Заполярье продолжается, работать стабильно и надежно – первоочередная задача для всех энергетиков.

Напомним, в начале этого года в центре Мурманска произошла аварийная ситуация. На участке теплотрассы Мурманской ТЭЦ был обнаружен дефект. 22 января без отопления и горячей воды остались 750 многоквартирных домов. Неисправность устранили в течение суток. И на данный момент всем пострадавшим потребителям уже произведён перерасчет.