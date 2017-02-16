Жаклин, игрок шведской команды, променяла фигурное катание на хоккей с мячомНужно обустроить участки государственной границы на Дальнем Востоке и в Арктическом регионе – Владимир Путин
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»16.02.17 13:30

Отопительный сезон 2016-2017 года в Мурманской области проходит в штатном режиме

Запасы топлива имеются, оборудование котельных и тепловых сетей работает без сбоев, считают энергетики и региональная власть.

В заполярном центре в 1965 году была введена в эксплуатацию котельная «Северная», которая имеет первую категорию надежности, обеспечивает горячей водой и отоплением Ленинский округ. На ней прошло  выездное совещание регионального правительства.

За давлением пара и температурой воды на котельной «Северная» сегодня следит машинист Евгений Хмарский.  Рабочая смена 12 часов. Говорит, сейчас показатели в норме, все идёт в плановом режиме. В этом деле главное соблюдать правила безопасности, а ещё внимательность и точность. Все цифровые данные специалист записывает в суточную ведомость. При любой неисправности, если такие и случаются, главное сработать быстро. Но серьёзных ЧП Евгений не припомнит.

- Я отвечаю и слежу за работой оборудования, чтобы все было исправно, а о каких-то неисправностях докладываю руководству, - рассказывает Евгений Хмарский, машинист котлов  котельной «Северная». – В случае сбоя срабатывает сигнализация, бывает, что во время обхода котлов увижу, что что-то запарило, закапало. Об этом тоже докладываю главному машинисту или начальнику смены.

Котельная «Северная» заработала полвека назад. Всё это время она обеспечивает теплом и горячей водой жилой фонд и административные здания Ленинского округа Мурманска. Запасы топлива в котлах и те, что в пути – а это 9 тысяч тонн, не дадут замерзнуть северянам, как минимум в ближайший месяц. Это непрерывный процесс. Поставка мазута осуществляются железнодорожным транспортом практически ежедневно. 

- Сезон проходит без каких-то сбоев, всё идёт в штатном режиме, - отметил во время совещания Сергей Чумак, главный инженер АО« МЭС». -  Я говорю не только за это предприятие, на котором мы сейчас находимся,  а за все наши 44 котельные. Мы ведём свою деятельность в 19 муниципальных образованиях и никаких сбоев ни по топливу, ни по гидравлическим режимам не было.

Тема прохождения отопительного сезона стала основной во время выездного совещания регионального правительства. Специалисты Мурманской ТЭЦ тоже доложили о своей работе за прошедший период. Было отмечено, что запасы топлива на котельной превышают нормативные. Дочернее предприятие ТГК 1 обеспечивает теплом и горячей водой около 75% потребителей города Мурманска.

- На данный момент у нас 35 тысяч тонн топочного мазута, в пути 11 тысяч тонн, - докладывает Олег Тяпинов, и.о. главного инженера филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1». -  Норматив на 1 марта составляет 21200 тонн, так что у нас запасы превышают нормативные требования.

Отопительный сезон в Заполярье продолжается, работать стабильно и надежно – первоочередная задача для всех энергетиков.

Напомним, в начале этого года в центре Мурманска произошла аварийная ситуация. На участке теплотрассы Мурманской ТЭЦ был обнаружен дефект. 22 января без отопления и горячей воды остались 750 многоквартирных домов. Неисправность устранили в течение суток. И на данный момент всем пострадавшим потребителям уже произведён перерасчет. 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРСПП подталкивает Путина к очередному сроку
-Слово не воробей...Сделан большой шаг в начале пути!
-Нам интересно Ваше мнение
13.02.17: Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею принятия закона о защите чести и достоинства президента РФ, в том числе от нападок в прессе. Ваше отношение к этой инициативе?Проголосовало: 354 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа.22:00«Академия « Художественный сериал, 12 серия (16+)23:00«Международные новости». Информационная программа23:30Новости. Информационная программа.00:00«ТелеМамы». Семейная программа (0+)00:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиСвежая белокочанная капуста опять «порадовала» северян ростом ценВ Мурманской области в январе больше всего цены подросли на овощи-PRO ВалютуЕвро подскочил почти на 63 копейки, доллар – почти на 38 копеекРубль продолжает укрепляться-PRO ЭнергетикуВыездное совещание о прохождении отопительного периода прошло на котельной «Северная»Колэнерго работает в режиме повышенной готовности-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 17 февраляАнтиконкурентное соглашение между КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск и группой компаний ООО «Североморскжилкомхоз» привело к необоснованному повышению тарифов за содержание и ремонт многоквартирных домов во флотской столице-PRO Нефть и газКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»Рынок нефти неустойчив, отменять мораторий на лицензии на шельф в ближайшее время не планируется – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения