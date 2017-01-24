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День за днём с «Арктик-ТВ»24.01.17 13:30

Ой, снег-снежок, белая метелица, или Жизнь в худших традициях

Управляющие компании, не выполняющие обязательства по уборке снега, будут лишать лицензии. Проблему очистки городских улиц от снежных заносов обсудили на оперативном совещании в правительстве Мурманской области. Обильные осадки показали и недостатки в функционировании аэропорта «Мурманск» - из-за состояния взлётно-посадочной полосы рейсы были отложены более чем на сутки. Глава региона намерена обратиться к его акционерам с требованием наладить бесперебойную работу предприятия.

Если федеральные и областные дороги находятся в нормативном состоянии, то на качество муниципальных - поступает огромное количество жалоб, констатирует губернатор. Во дворах сугробы по колено, машины буксуют, причем такая ситуация характерна даже для центра города.

- Нами было принято решение выделить дополнительные средства и привлечь дополнительную технику, что позволило увеличить выход техники где-то со 100-110 единиц практически до 200 единиц в сутки, - сообщил Алексей Лыженков, и.о. главы администрации г.Мурманск.

В период обильных снегопадов в городе работало до 50 самосвалов. На дворы и дороги выпало 1,5 миллиона кубометров снега, правда, вывезти удалось лишь 48% - больше не могут физически, не хватает техники. Ещё одна сложность – личный автотранспорт северян, из-за неубранных дворов оставленный вдоль проезжих частей. Для расчистки таких территорий приходится полностью закрывать движение по участкам на время уборки, перемещать и эвакуировать припаркованные там машины. По словам Алексея Лыженкова, ежедневно уборку территорий во дворах контролируют сотрудники специализированных городских организаций. В январе они проверили 5,5 тысячи адресов, выявили 2430 замечаний.

- Есть проблемы, которые проистекают из-за некорректного межевания многоквартирных домов, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - И ЖСК, и управляющие компании не знают зон своей ответственности. Им, может быть, и удобнее эти штрафы платить. И вам, может быть, удобнее отчитываться о количестве проведенных проверок, но воз и ныне там.

Марина Ковтун поручила ГЖИ строже относиться к управляющим компаниям, не выполняющим свои обязательства, и при необходимости ставить вопрос о лишении их лицензии.

Обильные осадки показали и недостатки в функционировании аэропорта «Мурманск». Из-за неудовлетворительного состояния взлётно-посадочной полосы рейсы были отложены более чем на сутки. Людям заранее не сообщили об отмене рейсов и измененном режиме работы. Те, кто приехал, был вынужден несколько часов находиться в малопригодных для долгого размещения помещениях. Аэропорт был закрыт на 39 часов. Глава региона намерена обратиться к акционерам воздушной гавани с требованием наладить бесперебойную работу предприятия.

- Основные проблемы, которые случились в аэропорту, это, конечно, были в воскресенье, когда массово стали приезжать пассажиры в аэропорт, а вылет судов начался с задержкой, - сообщил Дмитрий Соснин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. - Однозначно можно сделать вывод о том, что аэропорт не был готов к такому количеству пассажиров, что привело к сбоям и в системе регистрации пассажиров, и в обслуживании судов.

- Мало того, что рейс отменяется. Люди не могут доехать до здания аэропорта, - отмечает Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Встречающие не могут встретить своих близких. Проблемы с получением багажа. Это просто в худших традициях.

Не осталась без внимания властей и трагедия, произошедшая в Хибинах в минувшее воскресенье. Сошедшая с горы лавина унесла жизни двух туристов. Губернатор поручила профильным ведомствам предложить мероприятия, которые могли бы минимизировать количество незарегистрированных туристов. «Хочу выразить искренние слова соболезнования родным и близким погибших, - сказала Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Погибли молодые, полные сил люди. К сожалению, случаи гибели туристов регистрируются в Мурманской области ежегодно, и связаны они, в первую очередь, с пренебрежением к правилам безопасности.

Завершили совещание стратегические задачи. Центральное событие прошедшей недели – начало в Мурманской области Года экологии и особо охраняемых природных территорий. Заполярье уже посетили специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и министр природных ресурсов и экологии страны Сергей Донской, открылся визит-центр самого молодого на Кольском полуострове международного заповедника «Пасвик». На этой неделе, 26 января, в Мурманске откроется международная конференция «Экология Арктики – 2017». В её рамках будут работать три секции, посвящённые основным направлениям плана проведения Года экологии в Мурманской области.

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