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День за днём с «Арктик-ТВ»09.03.17 19:30

Паводок Мурманску не страшен, если снег вовремя вывозить

И хотя повышение температуры воздуха до плюсовой синоптики прогнозируют в нашем регионе не раньше начала апреля, готовиться к весне нужно уже сейчас. Но специалисты управлений округов уже ведут работу с управляющими компаниями. Первоочередная задача – избавиться от снега, скопившегося во дворах.

Тройная норма осадков в декабре, полуторная – во дворе. Чтобы справиться с такими объёмами снега, убирать его нужно систематически. Сегодня техника активно работает во дворе дома № 26 по улице Зои Космодемьянской. Только до обеда с помощью четырёх самосвалов и двух погрузчиков удалось вывезти почти 40 тонн.  И это только начало. Коммунальщики говорят: могли справиться быстрее, если бы все автовладельцы вняли их просьбам.

- Очень неактивные автомобилисты. На предупреждения о том, что будет произведена уборка снега, реакция практически нулевая, - отмечает Ирина Овсянникова, мастер участка. -  Единицы реагируют, единицы убирают свои машины с дорог.  А мы ведь раскладываем информацию и  в почтовые ящики, и под дворники машин.

Игорь Корявко, начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству Первомайского округа, напоминает: «В прошлом году  было подтопление небольшое на данном участке. По рельефу получается, что здесь самая низкая точка. В целях подготовки к паводковым мероприятиям в адрес УК «МУ ЖСК» было направлено 7 марта предписание по вывозу ранее складированного снега».

В отличие от этой управляющей компании, другие на предписания не реагируют. Помочь собственникам в таком случае могут в «Новых формах управления»: здесь и проконсультируют, и даже помогут составить исковое заявление или жалобу в надзорные органы. К слову, имея на руках документально заверенные подтверждения о невыполнении коммунальщиками своих обязательств, жильцы могут требовать перерасчет. 

 

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