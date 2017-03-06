Первая игра, первая победа на новом крытом корте в Заполярном

Событие районного масштаба. В городе Заполярный Печенгского района появился крытый хоккейный корт. Спортплощадку городу подарила компания «Норникель». Сразу же после открытия корт обкатали, на нём состоялся матч между сборной города Заполярный и хоккейной командой норвежского Киркенесса. В игре на стороне заполярнинской команды поучаствовал легенда советского хоккея Сергей Гимаев.

В Печенгском районе до этого ни одного крытого хоккейного корта не было. В то же время, хоккей с шайбой в муниципалитете пользуется популярностью: есть взрослая команда, в которой играют сотрудники предприятий «Норникеля», да и среди детей много начинающих хоккеистов.

- У меня ребёнок, девочка, занимается хоккеем, - рассказывает Наталья Дарецких, жительница города Заполярный, - поэтому крытый хоккейный корт крайне необходим. Мы очень довольны, очень рады и с удовольствием приехали сюда, чтобы поддержать наших детей. И мы очень надеемся, что наши дети сегодня покажут высокий класс игры.

Раньше тренироваться и взрослым, и детям приходилось в посёлке Спутник. А это почти 30 километров езды только в одну сторону. Да и ледовая площадка в Спутнике открытая, а значит, играть на ней можно лишь в хорошую погоду.

- У нас был один корт в Печенгском районе в Спутнике, - говорит Евгений Святенко, депутат Совета депутатов Печенгского района. - Ребята, в принципе, тренировались только там, ездили из Никеля и Заполярного. А сейчас появится своя площадка. Это очень прекрасно. Теперь у нас и товарищи из Норвегии будут приезжать, показывать мастер-классы.

- Я здесь с 1967 года живу. У нас хоккейная команда всегда была, ребята играли на открытом воздухе, - говорит Александр Филаткин, житель города Заполярный. - Но, извините, на открытом воздухе при минус 25 играть не совсем комфортно.

В июле прошлого года жители Заполярного обратились в компанию «Норникель» с просьбой рассмотреть возможность сооружения крытой хоккейной площадки. Компания общественную инициативу поддержала. В городе построили ледовую арену. Теперь ни метели, ни ранняя оттепель хоккеистам не помеха.

- Что касается компании Норникель», то это одна из компаний, которая демонстрирует правильное отношение к тому, чтобы коллектив наполнялся здоровыми людьми, - отметил во время торжественной церемонии открытия Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области. - Происходят постоянно спартакиады, соревнования. Я сам, когда в «Норникеле» работал, если и не принимал участие сам, то, по крайней мере, команда наша принимала участие во многих соревнованиях. Я думаю, что чем больше будет таких компаний, правильно относящихся к массовому спорту, тем здоровее будет наша область.

Игорь Рышкель, генеральный директор Кольской ГМК, отметил: «Мончегорск, Заполярный - это города нашего присутствия. Там живут наши люди, там живём мы, наши дети. Спорт нужно развивать для того, чтобы растить новое здоровое поколение. Зачем нам слабые духом люди, зачем нам физически слабые люди?

На новой площадке и тренироваться удобней, и гостей встретить не стыдно, отмечают жители Заполярного. С ними солидарен и многократный чемпион СССР и обладатель Кубка Европейских чемпионов в составе московского ЦСКА Сергей Гимаев. Легенду советского хоккея пригласили провести на открытии мастер-класс.

- Вы поймёте, когда дети ваши здесь начнут заниматься спортом, как хорош корт, - отметил Сергей Гимаев, многократный чемпион СССР и обладатель Кубка Европейских чемпионов в составе московского ЦСКА. - Он круглосуточный, поэтому много детей будут заниматься здесь спортом.

В день открытия новенький корт проверили на прочность. На нём состоялся товарищеский матч между взрослой командой города Заполярный и гостями из Норвегии. К россиянам на время этой игры примкнул и Сергей Гимаев.

- Киркинесская команда сегодня не самая слабая, если говорить о детско-юношеской команде. А взрослая команда приехала к нам на товарищескую игру, просто отдать дань почтения такому событию, как открытие ледового дворца, - отметил Вильям Шостранд, президент Баренцевой хоккейной лиги.

Владимир Тишкин, игрок сборной по хоккею города Заполярный, отмечает: «Мы по-товарищески обойдёмся с гостями. Мы давнишние с ними соперники и давно друг друга знаем. Думаю, игра будет интересной и много забьём шайб, постараемся сделать зрителям подарок».

Игра закончилась со счётом 8:4 в пользу команды из Заполярного. Это первая, но далеко не последняя победа местных команд под крышей спортивного объекта, подаренного горожанам компанией «Норникель». Летом объект тоже не будет стоять без дела. В тёплое время года здесь смогут тренироваться футболисты, не опасаясь переменчивой заполярной погоды.