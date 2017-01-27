Первенцы года Петуха в ЗАТО Александровск

В России есть хорошая традиция – поздравлять родителей первого появившегося на свет в новом году ребёнка. В 2017 году 1 января Мурманская область пополнилась 13 новыми северянами. А немного позже первого младенца приняли в ЗАТО Александровск. Сегодня новые жители ЗАТО получали свои первые документы.

Первым принимал поздравления малыш из Полярного Дмитрий Третьяков, который обрадовал всех своим появлением 3 января. Этого события близкие ждали с нетерпением, богатырь весом 3,5 килограмма порадовал всех.

У нового жителя Полярного знаменательное событие - первый в жизни документ. Официальные гости пришли не с пустыми руками.

На день раньше, 2 января, в 9 утра родился новый житель города судоремонтников Артём. Родился, как и положено, в семье заводчан Александра и Людмилы Сидоровских. На недостаток внимания в семье жаловаться не придётся, так как у него есть старшие сестра и брат. Когда маленькому человеку захочется появиться на свет, только ему и ведомо. Случилось так, что он оказался первым в Снежногорске. Родители довольны.

Теперь в семейном календаре Андрея и Алёны Лысаченко появится ещё одно число, которое будет отмечено кружочком.

Звание первого малыша 2017 года в столице подводных сил по праву принадлежит их сыну - маленькому Денису. Он возвестил о своём появлении утром 6 января