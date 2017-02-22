Первое судно с щебнем для Сабетты загружается в Мурманском морском торговом порту

В Мурманском морском торговом порту встал под загрузку балкер Мурманского морского пароходства «Михаил Кутузов». Судно совершит первый в этом году рейс в порт Сабетта. На Ямал наши моряки доставят 22 тысячи тонны щебня. Этот материал нужен для строительства стратегически важных объектов газодобывающей отрасли.

15 причал торгового порта докеры не без оснований называют «воротами в Арктику». Именно сюда под загрузку встают суда, доставляющие тысячи тонн стратегический грузов для строительства и военных, и промышленных объектов на Северо-Востоке страны.

Сегодня специалисты наполняют трюм балкера «Михаил Кутузов» щебнем. Материал самого высокого качества добывают и перерабатывают в нашем регионе, а потом доставляют в областной центр на самосвалах.

- Мурманский морской торговый порт является ключевым звеном в поставках строительных материалов на территорию полуострова Ямал, - отметил Андрей Доценко, коммерческий директор Мурманского морского торгового порта. - Помимо нашего предприятия это позволяет эффективно развиваться многим организациям в Мурманской области.

В отличие от многих других сложных в погрузке строительных материалов, работу с щебёнкой можно считать простой и монотонной, горят портовики. Сыпучий материал на судно переносят с помощью грейферов. Выгружать дробленый камень будут точно таким же способом. Чтобы засыпать в трюмы 22 тысячи тонн, специалистам потребуется всего пару дней.

- Интерес к Арктике возрастает с каждым годом. У нас есть 15 причал, который позволяет переваливать различные типы грузов, - рассказывает Виталий Власов, главный диспетчер Мурманского морского торгового порта. - Мы можем здесь и на Европу работать, и куда угодно. Этот причал универсальный, он может принимать крупные суда, в том числе и атомный лихтеровоз «Севморпуть».

Такое огромное количество материалов необходимо для строительства объектов на Ямале. Для экипажа сухогруза Мурманского морского пароходства в 2017 году этот рейс в порт Сабетта будет первым. По словам моряков, щебень на борту, в отличие от погоды в море, неприятностей не сулит. Опытный капитан сухогруза Андрей Черпухин в экстремальные ситуации не попадал, но рассказывает, что некоторые суда на трассах Северного морского пути намертво зажимало льдами. «Если попасть в шторм, то может произойти всё что угодно, - говорит Андрей Черпухин, капитан сухогруза «Михаил Кутузов». - В Арктике суда, не наши конечно, давило льдами, выносило на мелководье.

Порт Сабетта и одноименный посёлок на восточном берегу полуострова Ямал появились благодаря реализации крупных нефтегазовых проектов. Здесь строится завод по сжижению природного газа. Первая линия его должна быть запущена уже в этом году. Чтобы сохранить оптимистичные темпы работ, специалисты даже выделили отдельный причал для судов с грузами снабжения. «Я видел, как там всё строилось. Начиналось с каких-то временных домиков, - вспоминает Андрей Черпухин, капитан сухогруза «Михаил Кутузов». - Там фактически вырос город с многоэтажными постройками. Строятся модульные домики, плюс причалы и для танкеров, и для газовозов».

Балкер «Михаил Кутузов» пусть и назван в четь легендарного полководца и имеет повышенный ледовый класс, но сопровождать в Карском море его будет один из ледоколов. Выйти в рейс моряки планируют сразу после загрузки - в ближайшие день-два.

Следующее судно в торговом порту докеры будут обслуживать уже в марте. Точно известно, что из Мурманска в Сабетту транспортники в этом году будут отправляться минимум семь раз.