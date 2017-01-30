Первый поросёнок экипажа «Полярная звезда»

В прошлом году в Мурманске встречали сразу несколько судов, в том числе и большой рыболовецкий траулер «Печора», принадлежащий нескольким ненецким колхозам. 2017 год так же станет богатым на обновление флота. Первым в этом году «с иголочки» новым судном, пришедшим нести дежурство в Арктических водах, стал пограничный сторожевой корабль «Полярная звезда». Уникальное во всех отношениях судно способно ломать лед до 80 сантиметров толщиной и обладает лучшими в классе показателями мореходности.

Приходу в Мурманск сторожевого корабля предшествовали серьёзные ходовые испытания сначала в тёплых широтах, а потом и в Арктике. Весь экипаж прошёл специальную переподготовку. Моряки отрабатывали необходимые навыки, в том числе, связанные с работой авиационной группы на борту. «Полярная звезда» - одно из немногих в России судов такого класса, оборудованное вертолётной площадкой и полноценным ангаром для техники.

Перед тем как поставить летательный аппарат в бокс, у машины складывают лопасти, потом аккуратно вручную закатывают её внутрь. В таком положении технике не страшен даже самый сильный шторм.

Сторожевой корабль оснащен вооружением: на носу установлена 76-миллиметровая артиллерийская пушка, а также крупнокалиберные пулемёты. До настоящего военного крейсера арсенал конечно не дотягивает, но и задачи у морского охранника границы совсем другие.

На всем пути следования из порта на Неве в Мурманск сторожевой корабль привлекал повышенный интерес со стороны военного флота и авиации стран НАТО. Но зарубежные специалисты ещё успеют налюбоваться на новенький сторожевик, ведь район, который он будет патрулировать, как раз относится к западной части Арктики. «В Арктических водах могут нести дежурство многие корабли, но с той эффективностью, которая заложена в этот корабль, не может нести службу ни один», - отметил Владимир Ротач, сотрудник Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

«Полярная звезда» - головной корабль, построенный по современному проекту на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане. По предварительной информации на стапелях предприятия заложено ещё два таких судна, которые после завершения строительства будут нести дежурство в разных регионах России, в том числе на Дальнем Востоке.

- Последние годы в рамках реализации концепции развития пограничной охраны к нам поступает много нового вооружения, - отмечает Игорь Константинов, начальник Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району. - Отрадно, что первый корабль данного проекта, который поступил на вооружение береговой охраны пограничной службы, прибыл на место постоянного базирования в наше управление.

Корабль может спокойно развивать крейсерскую скорость до 20 узлов, ломать лёд толщиной до 80 сантиметров . И что немаловажно для длительных дежурств вдали от порта, корабль имеет едва ли не рекордную в классе мореходную автономность. В море пограничники могут нести службу два месяца, при этом хода хватит, чтобы, например, добраться из Мурманска до Мадагаскара без дозаправки.

Для родных и близких моряков, которые встречают «Полярную звезду» в Мурманске, такая автономность вряд ли повод для радости. Это значит, что в очередное дежурство после непродолжительного отдыха защитники границы уйдут надолго, а пока у семей праздник, можно провести время вместе.

- Ждали больше года, последний раз виделись три месяца назад в отпуске, - говорит мурманчанка Луиза Боряк. - Очень ждали, сын соскучился и я тоже. Очень долго готовились, торжественно будем встречать папу дома.

Командиру корабля, как и положено после дальнего перехода, вручили жареного поросёнка, но в порту экипаж не задержится, после решения формальных процедур, команда уйдёт в море для того, чтобы противодействовать террористическим угрозам, участвовать в аварийно-спасательных операциях и тушении пожаров и, главное, обеспечивать безопасность мореплавания.