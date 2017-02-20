«Пешеход» – очередной рейд выявил очередных нарушителей

На территории Мурманска сотрудники автоинспекции провели операцию «Пешеход». Основная цель рейда – профилактика нарушений правил дорожного движения.

Такая активность сотрудников ГИБДД связана с увеличением количества наездов на пешеходов. С начала года таких случае зарегистрировано 14, есть погибшие. Несмотря на дежуривших автоинспекторов, во время рейда два водителя допустили проезд на запрещающий сигнал светофора. В отношении автолюбителей составлены административные материалы.

Во время рейда дорожные полицейские предупреждали водителей о необходимости соблюдать требования сигналов светофора, скоростной режим, правила проезда перекрестков и пешеходных переходов.

Полицейские также провели разъяснительную работу с пешеходами. Особое внимание уделено детской безопасности. С начала февраля зафиксированы 2 ДТП с участием несовершеннолетних. Вот и в этот раз инспекторы остановили школьника, который на красный сигнал светофора переносил через проезжую часть улицы Полярные Зори младшего брата. С ребёнком и его родителями проведена разъяснительная беседа.