Пешеходы–нарушители беспокоят сотрудников Госавтоинспекции

В преддверии выходных на территории Октябрьского и Первомайского районов Мурманска, где наблюдается рост ДТП с пешеходами, сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд.

Как отмечают дорожные полицейские, пешеходы совершают нарушения не менее часто, чем водители. Нарушители–пешеходы нередко ведут себя на дороге халатно, создавая аварийные ситуации и подвергая своё здоровье и жизнь окружающих риску.

Во время первого часа рейда, например, шесть водителей не пропустили пешеходов, которые в свою очередь 10 раз попытались в присутствие сотрудников ДПС перейти дорогу в неустановленных метах.

В период проведения операции пешеходами было допущено 24 нарушения правил, причём 3 нарушения допустили дети.