Петух – символ нового года – поселился на страусиной ферме

Новый год уже практически стучит в двери северян, которые заняты последними приготовлениями к празднику. Переступая рубеж 2016 года, мурманчане поздравляют родных и друзей, дети лепят снеговиков, предвкушая долгие выходные, когда в школу ходить не нужно, а о домашних заданиях на десять дней можно забыть. В преддверии главного праздника года заполярные школьники празднуют приближение новогоднего чуда с петухом и страусами на ферме в посёлке Молочный.

Елку нарядили, подарки купили, закуски приготовили, родственников собрали… К наступающему году готовы! Северная погода радует обилием снега - сугробы по колено – детям в радость. Ещё совсем немного и наступит долгожданный 2017 год. А что обязательно нужно сделать на Новый год, знает маленький Максим. «Зажигать фейерверк, встречаться с Дедом Морозом, водить хоровод вокруг ёлки, открывать подарки! – перечисляет многочисленные праздничные дела Максим Баев, юный мурманчанин, - потому что, когда открываешь подарки, то это каждый раз бывает какой-то новый подарок, а не старый».

Воспитанников седьмой гимназии перед главным торжеством привезли на аграрную ферму. А что можно делать на ней в преддверии рождественских праздников? Конечно же смотреть на уникальных для севера птиц… - страусов. В посёлке Молочный они живут уже много лет, сейчас в хозяйстве 17 особей, из них всего 4 самца, а вот в дикой природе на одного самца приходится минимум пятнадцать самок.

- Если одна семья страусов со своими цыплятами заходит на территорию другой семьи, то может возникнуть конфликт, - рассказывает юным гостям фермы Дед Мороз. - Драка и победившая семья забирает цыплят проигравшей пары. У них таким образом до 300-400 голов малышей может оказаться.

Помимо страусов на ферме в новогодние каникулы можно увидеть павлинов, фазанов, оленей, ястребов, беркутов, коз и маленьких козлят. Конечно же, не осталась без внимания юных северян и птица, под знаком которой пройдёт следующий год.

Символ 2017 года – петух. На его долю выпадает каждый десятый год китайского календаря. Поскольку цикличность знаков и символов разнится, полный цикл они пройдут только через 60 лет, год 2017 пройдёт под огненным знаком.

Чтобы хранитель нового года остался доволен и благоволил всем начинаниям в течение следующих двенадцати месяцев, встречать его нужно по-особенному. Например, на праздничном столе не должно быть курицы, заменить её можно рыбой или другой птицей, а вот встречать наступающий огненный год можно в ярких оттенках красного, бардового и алого: асимметрия в одежде и замысловатые детали только порадуют пернатого. Самое главное, чтобы вас окружали близкие и родные люди, тогда следующий год точно будет удачным.