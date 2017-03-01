Пилоты смешанного авиаполка Северного флота отработали навыки дозаправки в воздухе

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, бомбардировщиков Су-24М и самолётов-разведчиков Су-24МР смешанного авиационного полка 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота в конце февраля выполнили учебно-тренировочные полёты над Кольским полуостровом, в ходе которых были отработаны навыки по дозаправке самолётов от воздушного танкера Ил-78.

В результате учебы пилоты повысили своё профессиональное мастерство, особенно, в таком сложном элементе как дозаправка в воздухе.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, тренировочные полёты с воздушным танкером Ил-78 проводились в зимнем периоде обучения впервые и в тесном взаимодействии с командованием военно-транспортной авиации ВКС России. Подобные тренировки поддерживают высокий уровень лётной подготовки пилотов авиаполков 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота.