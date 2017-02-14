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День за днём с «Арктик-ТВ»14.02.17 13:30

Пламя в руках факелоносцев станет символом жизни, мира, добра и любви к спорту

Более 1000 военнослужащих Северного флота примут участие в эстафете огня III зимних Всемирных военных игр в Североморске. Официальная церемония зажжения огня состоялась за Полярным кругом, на территории этнической саамской деревни Мурманской области.

Огонь III зимних Всемирных военных игр был зажжён от пламени очага, горящего в национальном жилище саами. Для коренного населения этих мест он – символ жизни. Шаман передал горящую лучину начальнику экспедиционного центра Минобороны страны Евгению Бинюкову. Он в свою очередь зажёг лампаду игр, которую держали в руках активисты регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

- Экспедиционный центр – самое молодое подразделение, организованное по решению министра обороны РФ, - говорит Евгений Бинюков, начальник экспедиционного центра Минобороны России. - Основной его задачей является организация и проведение экспедиций. Я считаю достаточно символичной передачу огня. Эта эстафета от экспедиционного центра движению юнармейцев - продолжателю славных традиций в деле освоения Арктики в интересах вооруженных сил.

- В данном мероприятии участвовало 5 городов России: Хабаровск, Калиниград, Североморск, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Одно из них состоялось в лопарской деревне – зажжение огня для передачи его на Всемирные военные игры, - сказал Андрей Ссюхин, начальник спортивного центра морской и физической подготовки обособленного подразделения центрального спортивного клуба армии.

Днём раньше огонь III зимних Всемирных военных игр уже вспыхнул в посёлке Янтарный Калининградской области, в городе Невельск Сахалинской области, Кабардино-Балкарии – на горе Эльбрус; в Челябинской области на крупнейшем в России Магнитогорском металлургическом комбинате.

Лампаду с огнём юнармейцы доставят в столицу Северного флота для участия во всероссийской эстафете спортивного огня. В России она впервые проводится в рамках Всемирных военных игр. Мероприятие начнётся в субботу, 18 февраля, на Приморской площади ЗАТО г.Североморск. В нём примут участие более 1000 военнослужащих Северного флота. Пламя, путешествующее по России в руках факелоносцев, станет символом жизни, мира, добра и любви к спорту. 

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