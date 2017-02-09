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День за днём с «Арктик-ТВ»09.02.17 13:30

Платить за свет быстро, без комиссии и очередей стало возможным

Филиал энергосбытовой компании «КолАтомЭнергоСбыт» к Новому году сделал потребителям электроэнергии подарок – обновленное помещение офиса с кассой, которое расположено в центре Мурманска. Оно пришлось по нраву мурманчанам. Все больше горожан отдают предпочтение именно прямому способу расчётов с ресурсником.

Нескончаемые очереди в магазинах, госучреждениях и кассах – бессменный атрибут советских времен. Сегодня ситуация в корне поменялась. Оплатить квитанции за свет быстро и с комфортом можно в офисах «КолАтомЭнергоСбыта». Один из таких офисов располагается на проспекте Ленина, 89. Именно сюда ходит мурманчанин Пётр, так как отделение находится рядом с его домом, а расчёт проводят операторы быстро. В переоснащенном и отремонтированном помещении расположились консультационные зоны, где внимательные сотрудники ответят на все вопросы посетителей.

- Каждый из обратившихся потребителей может получить необходимую информацию по своим платежам, показаниям счётчиков с целью дальнейших корректных расчётов, - рассказывает Татьяна Конон, специалист офиса «КолАтомЭнергоСбыта».

Расчёт можно произвести прямо здесь - кассовое окно находится в этом же зале. Пётр расплатился за потреблённое электричество, затратив на это не более 10 минут.

- Преимущество оплаты счетов в нашем офисе заключается в том, что здесь нет очередей, - говорит Петр Пальчинский, мурманчанин. - Оплата проходит не так как через Сбербанк – через три дня, а сразу при оплате.

Принимают здесь и граждан по вопросам, возникающим, например, по наличии задолженности за свет. Здесь специалисты готовы пойти на встречу в трудной ситуации.

- Разные бывают ситуации, например, человек случайно попал в так называемую сложную жизненную ситуацию, - говорит Сергей Совпель, руководитель Мурманского отделения филиала «КолАтомЭнергоСбыт». – И здесь, и в офисах в Ленинском и Первомайском округах можно решить вопрос о рассрочке долга.

Стоит помнить, что своевременное обращение в офисы предприятия и проведение оплаты за электрическую энергию во время, поможет избежать начисления пени. Не стоит затягивать с передачей показаний счётчиков, для этого здесь установлен специальный контейнер. Кстати, приобрести счётчики по цене завода-производителя и договориться об их установке, можно здесь же.

- Совсем недавно у нас появились светодиодные лампочки с небольшой мощностью потребления по доступным ценам, - отметил Евгений Завражин, руководитель Октябрьского участка филиала «КолАтомЭнергоСбыт».

Такие офис-кассы поставщик электроэнергии открыл не только в Мурманске, но и в Североморске, Апатитах. Они функционируют с конца прошлого года. Перечь услуг, которые можно здесь оплачивать, в ближайшее время планируют расширить.

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