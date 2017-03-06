По факту массового отравления детей в населенном пункте Титан Кировского района возбуждено уголовное дело

Напомним, в пятницу, 3 марта, 21 воспитанник детского сада № 36 почувствовал себя плохо. Все дети были обслужены амбулаторно, в настоящее время их состояние удовлетворительное.

- Предварительно установлено, что 3 марта текущего года в Апатитско-кировскую центральную городскую больницу обратились родители воспитанников детского сада с признаками кишечной инфекции неясной этимологии в легкой форме, - сообщает Ксения Кошелюк, старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области. - В настоящее время следствием опрашиваются пострадавшие и персонал детского сада. Истребована вся информация по организации детского питания.

- В настоящее время прокуратура Кировска совместно с контролирующими органами проводит по данному факту проверку, в результате которой будет дана оценка санитарно-эпидемиологического состояния дошкольного учреждения, - говорит Эвелина Макарова, старший помощник прокурора Мурманской области по взаимодействию со СМИ. - Особое внимание будет обращено организации питания детей. Кроме того, учитывая обстоятельства произошедшего, прокуратура направила в следственные органы материал для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ. Ход процессуальной проверки находится на особом контроле прокурора.