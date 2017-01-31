По итогам 2016 года в Мурманской области количество зарегистрированных преступлений снизилось почти на 10%

Прокуратура Мурманской области проанализировала состояние преступности за 2016 год - количество зарегистрированных преступлений снизилось почти на 20 процентов.

Но следует отметить, что за прошлый год произошло увеличение на 30 процентов зарегистрированных преступлений против личности: убийств. Вместе с тем, несмотря на такой рост, наметилась положительная динамика в деятельности по пресечению и профилактике причинений тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Так, по итогам 6 месяцев 2016 года рост этой категории преступлений составлял 6,9%. По итогам 12 месяцев 2016 года количество зарегистрированных преступлений снизилось почти на 10 процентов.

По Мурманской области в целом на 43 % сократилось количество изнасилований, на 31% - квартирных краж, на 8% увеличилось число зарегистрированных хулиганств.

За 12 месяцев 2016 года снизилось количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.