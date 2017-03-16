Победим Европу, а потом закидаем снежками Японию!

Участники КВН, команда по игре в снежки «Yukigassen» и множество творческих коллективов - всё это Дом молодёжи в Мурманске. Муниципальное автономное учреждение появилось в городе в сентябре 2014 года и за несколько лет полностью завоевало сердца и доверие творческой молодёжи города. Посмотреть, как у учреждения идут дела, приехали глава администрации города Мурманск Андрей Сысоев и городской глава Дмитрий Филиппов.

Сегодня мурманский Дом молодёжи - это площадка для общения людей, объединённых желанием творческой самореализации. Коллектив организации ежегодно проводит масштабные и разноплановые мероприятия городского уровня. Одним из самых важных направлений деятельности здесь считают поддержку движения КВН в Мурманске. «Наши, так сказать, «традиционные виды спорта» - КВН, игры «Что? Где? Когда?». В них мурманские команды стабильно и много лет подряд показывают высокие результаты, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации город Мурманск. – И это произошло благодаря тому, что созданы вот такие центры организации досуга. А талантливой молодёжи, талантливых людей у нас всегда было очень много». Максим Сахневич, глава регионального исполкома ОНФ в Мурманской области, поддержал оценки Андрея Сысоева, сказав: «Без молодёжи мы никуда! Здесь действительно собирается, наверное, самая активная часть молодёжи. Спасибо и администрации, спасибо людям, которые всё это сделали. Действительно, мы сегодня увидели людей, которые любят Россию и готовы двигаться дальше вместе со страной».

На встрече городских глав с представителями Дома молодёжи говорили в основном об успехах в игре «Yukigassen». На это есть причина. Команда «Team Murmansk» в этом году второй раз подряд стала победительницей Чемпионата по игре в снежки, прошедшего в Норвегии.

- Я безумно доволен и горд нашим городом. Молодые ребята упорно тренировались, поехали, как вы говорите, накидали таким же молодым ребятам, у которых не меньше снега, не меньше возможностей тренироваться, - отметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. – Молодцы!

Но далась победа нелегко, рассказывает Наталья Сметанина. Помогло то, что наша команда уже не первый раз участвовала в международных снежных боях. Ребята успели понять тактику норвежцев и, соответственно, поменять свой стиль игры. Однако постигать предстоит ещё многое. Команда готовится к европейскому Чемпионату, который состоится 1 и 2 апреля в финском Кемиярви.

- Тактики отличаются даже на мурманском Чемпионате. Сразу видно команды более сплочённые, так как у них всё отлажено: свои какие-то позывные, свои названия бросков и прочее, - рассказывает Наталья Сметанина, руководитель мурманской делегации Чемпионата Северных стран по играм в снежки по правилам «Yukigassen». Команды - новички - у них игра идёт по-другому: вижу цель, не вижу препятствий, бегут за флагом и всё... В Норвегии такая же ситуация. Единственное, менталитет у них играет свою роль - они немного спокойнее.

Городские руководители вручили подарки представителям команды «Team Murmansk», пожелали им побед на Чемпионате Европы. В победе ребята не сомневаются, и, надеются на то, что следующий матч проведут уже на родине «Yukigassen» в Японии.