ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Погружаемся в процессы капитального ремонта многоквартирных домовБогатые богатеют, бедные нищают - экономическая политика капитализма в России в XXI веке
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»16.03.17 19:30

Победим Европу, а потом закидаем снежками Японию!

Участники КВН, команда по игре в снежки «Yukigassen» и множество творческих коллективов - всё это Дом молодёжи в Мурманске. Муниципальное автономное учреждение появилось в городе в сентябре 2014 года и за несколько лет полностью завоевало сердца и доверие творческой молодёжи города. Посмотреть, как у учреждения идут дела, приехали глава администрации города Мурманск Андрей Сысоев и городской глава Дмитрий Филиппов.

Сегодня мурманский Дом молодёжи - это площадка для общения людей, объединённых желанием творческой самореализации. Коллектив организации ежегодно проводит масштабные и разноплановые мероприятия городского уровня. Одним из самых важных направлений деятельности здесь считают поддержку движения КВН в Мурманске. «Наши, так сказать, «традиционные виды спорта» - КВН, игры «Что? Где? Когда?». В них мурманские команды стабильно и много лет подряд показывают высокие результаты, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации город Мурманск. – И это произошло благодаря тому, что созданы вот такие центры организации досуга. А талантливой молодёжи, талантливых людей у нас всегда было очень много».  Максим Сахневич, глава регионального исполкома ОНФ в Мурманской области, поддержал оценки Андрея Сысоева, сказав: «Без молодёжи мы никуда! Здесь действительно собирается, наверное, самая активная часть молодёжи. Спасибо и администрации, спасибо людям, которые всё это сделали. Действительно, мы сегодня увидели людей, которые любят Россию и готовы двигаться дальше вместе со страной».

На встрече городских глав с представителями Дома молодёжи говорили в основном об успехах в игре «Yukigassen». На это есть причина. Команда «Team Murmansk» в этом году второй раз подряд стала победительницей Чемпионата по игре в снежки, прошедшего в Норвегии.

- Я безумно доволен и горд нашим городом. Молодые ребята упорно тренировались, поехали, как вы говорите, накидали таким же молодым ребятам, у которых не меньше снега, не меньше возможностей тренироваться, - отметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. – Молодцы!

Но далась победа нелегко, рассказывает Наталья Сметанина. Помогло то, что наша команда уже не первый  раз участвовала в международных снежных боях. Ребята успели понять тактику норвежцев и, соответственно, поменять свой стиль игры. Однако постигать предстоит ещё многое. Команда готовится к европейскому Чемпионату, который состоится 1 и 2 апреля в финском Кемиярви.

- Тактики отличаются даже на мурманском Чемпионате. Сразу видно команды более сплочённые, так как у них всё отлажено: свои какие-то позывные, свои названия бросков и прочее, - рассказывает Наталья Сметанина, руководитель мурманской делегации Чемпионата Северных стран по играм в снежки по правилам «Yukigassen». Команды - новички - у них игра идёт по-другому:  вижу цель, не вижу препятствий, бегут за флагом и всё... В Норвегии такая же ситуация. Единственное, менталитет у них играет свою роль - они немного спокойнее.

Городские руководители вручили подарки представителям команды «Team Murmansk», пожелали им побед на Чемпионате Европы. В победе ребята не сомневаются, и, надеются на то, что следующий матч проведут уже на родине «Yukigassen» в Японии.

 

 

 

 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаБогатые богатеют, бедные нищают - экономическая политика капитализма в России в XXI веке«Негативная стабилизация» - рай для чиновников и силовиковПоказатели продаж новых автомобилей по итогам года в России снижаются
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКПРФ опять на перепутье: в Мурманской области чистка, в центре неопределённость
-Слово не воробей...Не всё можно решить на месте
-Нам интересно Ваше мнение
08.03.17: Журналисты и многочисленные эксперты сменили высосанные из «Твиттера» оптимизм в отношениях между Трампом и Путиным на пессимизм. А как вы относитесь к вопросу сотрудничества между США и Россией?Проголосовало: 569 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире00:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа.01:00«Международные новости». Информационная программа01:30Новости. Информационная программа.02:00Специальный репортаж (12+)02:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиРост цен на репчатый лук, белокочанную свежую капусту и картофель опустошает кошельки северянИ жизнь хороша: средний размер взятки в России в 2016 году составил 328 тысяч рублей, что на 75% больше, чем годом ранее-PRO ВалютуКурс доллара слетел почти на 87 копеек, евро – на 35 копеекМировые цены на нефть сегодня утром растут, а рубль дешевеет-PRO ЭнергетикуЭнергетики «ТГК-1» обсудили перспективы сотрудничества с финскими коллегамиУвеличение выручки ПАО «МРСК Северо-Запада» обусловлено изменением схемы котловых взаиморасчётов в Мурманской области и увеличением потребления электроэнергии промышленных предприятий в регионах присутствия-PRO ЖКХОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Погружаемся в процессы капитального ремонта многоквартирных домовПлановые отключения в Мурманске на 17 марта-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыОфицерам ВМФ и их родственникам узаконили наследование кортиковПроведение переписи россиян через интернет депутаты узаконили
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения