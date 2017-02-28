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День за днём с «Арктик-ТВ»28.02.17 13:30

«Почта России» переходит на газ

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов подписали соглашение о сотрудничестве в области использования природного газа в качестве моторного топлива.

Они договорились о разработке и реализации программ по переводу автотранспортных средств «Почты России» на газомоторное топливо. «Газпром» и «Почта России» также будут координировать усилия для повышения производительности действующих и обеспечения загрузки перспективных объектов газозаправочной инфраструктуры «Газпрома». 

Совместная работа будет проведена в два этапа. На первом «Почта России» должна перевести на газ свой автотранспорт в Ставропольском крае и Республике Татарстан. Там наиболее развита газозаправочная инфраструктура. Далее специалисты «Почты России» проанализируют результаты и примут решение о дальнейших проектах в других регионах страны.

Развитие российского рынка газомоторного топлива - стратегическое направление работы «Газпрома». Она ведётся, в том числе, путём привлечения к сотрудничеству крупных организаций с большими автопарками. Сегодня по всей России курсирует более 17 тысяч почтовых автомобилей, общая протяженность маршрутной сети которого превышает 2,8 млн км. Постепенный переход на газовое топливо, как считает руководство компаний,  даст существенную экономию.

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