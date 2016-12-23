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День за днём с «Арктик-ТВ»23.12.16 19:30

Под пиратским флагом в областном драмтеатре стартует новогодняя кампания

В Мурманском областном драматическом театре стартует новогодняя кампания. Впервые вместо привычных зайцев и ёлок в праздничной программе лидирующие места достанутся пальмам и морскому бризу океана. Завтра на сцене бывшего кинотеатра «Атлантика» состоится премьера спектакля «Весёлый Роджер-2, или пиратский Новый год».

Капитанша фрегата Мамаша Рында, боцман Джон Палитра, юнга Мортиша и Пиранья. Пассажиры пиратского судна, скованного во льдах, скучают… Но вдруг понимают, что они никогда не встречали Новый год. Теперь им придётся отправиться на поиски Деда Мороза и его верной Снегурочки.

- Тут всё закручивается вокруг пиратской истории, которая не совсем обычная, она отличается от других сказок, - рассказывает Сергей Валиков, актёр Мурманского областного драматического театра.

В новом спектакле задействованы как состоявшиеся актеры - заслуженные артисты России, так и дебютанты – студенты колледжа искусств. Зрителей, пришедших на постановку, ожидает не только действие на сцене – новогодняя кампания в театрах всегда имеет продолжение в виде интерактива после занавеса. «Несмотря на такие тяжёлые для нас условия работы в помещениях бывшего кинотеатра «Атлантики», мы решили устроить интеактив после новогоднего спектакля, - рассказывает Юлия Макшеева, сотрудник пресс-службы Мурманского областного драматического театра. – После спектакля у нас будут игры, танцы, развлечения, можно будет принять участие в фотосессии».

Билеты на борт «Веселого Роджера» можно приобрести до 6 января. Спектакль будет идти 2 раза в день, единственный выходной - первое число первого месяца нового 2017 года

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