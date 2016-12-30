Под знаком столетия Мурманска и выборов в парламент, или Прощаемся с 2016 годом

События трагичные и комичные, масштабные и эпичные, интригующие, волнующие, резонансные и социально значимые. Вспомним, чем жила столица Заполярья и Мурманская область этот год, всё самое главное, о чём мы рассказывали вам на протяжении 12 месяцев…

Весь этот год для столицы Заполярья прошёл под знаком столетия. Мурманск отметил вековой юбилей. На празднование в октябре, на центральной площади, казалось, собрались все жители областного центра. Многие специально приехали на торжества из других российских городов. Такого в Мурманске ещё никогда не бывало. Кульминацией праздника стало грандиозное лазерное пиротехническое шоу и фейерверк.

Поздравить с юбилеем и зачитать поздравительную телеграмму президента страны приехала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она же приняла участие в торжественном открытии обновлённого морского вокзала.

К столетию Мурманска было запланировано множество мероприятий, а сам город неузнаваемо изменился. В середине сентября торжественно открыли новую «ленинградку».

Парки, скверы, фонтаны, иллюминация на вышке ОРТПЦ и портовых кранах – весь Мурманск буквально засиял разноцветными огнями. Преобразился сквер капитанов на улице Шмидта, капитально отремонтировали памятник покорителям Арктики на улице Володарского. На улице Профсоюзов привели в порядок территорию около памятника Анатолию Бредову.

Финальным и одним из самых мощных аккордов столетия стало открытие Мурманской областной филармонии. Хотя к юбилею и не успели, но с задачей справились. Результаты превзошли все ожидания. Море света, качественного звука, резные кресла, мраморные полы, прекрасный орган.

Вместе с городом день рождения отмечал коллектив Мурманского морского торгового порта - 101 год и ОЖД – 100 лет.

Напряженным год выдался для военных Северного флота. Тренировки, соревнования, многочисленные учения. В августе президент объявил внезапную проверку боеготовности Южного, Западного и Центрального военных округов, Северного флота и главкоматов ВКС И ВДВ.

А с ноября авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» уже участвует в боевых действиях в Сирии. Из-за проблем с приземлением на палубу «Кузнецова» потерпели крушение два истребителя, пилоты не пострадали.

В ноябре Мурманск остался без света. Периодически гасли и включались фонари наружного освещения, хаотично мигали светофоры, а с территории подстанции почти в центре города фонтаном летели искры. По одной из версий, короткое замыкание на подстанции номер 5 Северных сетей Колэнерго произошло из-за того, что на провода кто-то бросил старую видеокассету, она и привела к замыканию.

А уже в декабре сгорело двухэтажное здание, в котором располагались караоке-бар «Феникс» и два десятка офисов и магазинов.

В уходящем году случались и курьезные происшествия. Например, молодая мурманская пара хотела поднять людям настроение и залила моющим средством городской фонтан на Пяти Углах. Горожане повеселились, а вот зачинщиков привлекли к административной ответственности. Ущерб оценили в десятки тысяч рублей. Благодаря фотографиям в соцсетях, которые с гордостью выкладывали шутники, найти их не составило труда.

2016 год так же был богат на политические события и резонансные уголовные процессы, на визиты в Заполярье высокопоставленных лиц и развитие крупных инвестиционных проектов, на громкие юбилеи и уникальные рекорды. В этом году мурманчане завоевали многие вершины, которых никогда ещё не удавалось добиться раньше…

Главное политическое событие года – выборы 18 сентября в Государственную и областную Думы. В федеральный парламент от Заполярья прошло два кандидата – Алексей Лященко и бывший глава Мурманска Алексей Веллер. По результатам подсчёта голосов на выборах в областную думу 16 мандатов получили представители партии «Единая Россия». По единому избирательному округу также лидировала партия власти. Она набрала 39,2% голосов и получила в результате 9 мест. Удачно прошли выборы и для партии ЛДПР. Её представители получили 4 мандата, коммунисты получили только 2 места. В меньшинстве оказались справедливороссы. У них по итогам избирательной кампании всего один мандат. А в городском Совете депутатов долго не могли определиться с кандидатом на пост мэра – кресло опустело после ухода Алексея Веллера. И только под занавес уходящего года народные избранники почти единогласно проголосовали за Дмитрия Филиппова – бывшего топ-менеджера торговой сети «Евророс». 26 декабря состоялась его инаугурация.

Ряд громких приговоров огласили в этом году в мурманских судах. Бывшему председателю областной думы Василию Шамбиру – по результатам рассмотрения двух уголовных дали наказание в виде 6 лет в колонии и штрафа в 800 тысяч рублей. А Василия Пимина – экс-депутата регионального парламента, предпринимателя и владельца телеканала «Блиц» и автоколонны 1118 – суд приговорил к 7 годам колонии и такому же штрафу.

Опорные зоны развития в Арктике, инфраструктура Северного морского пути, комплексное развитие Мурманского транспортного узла, судостроение и судьба 35 и 82 заводов – мегапроект «Роснефти» - всё это стало темами на заседании президиума Госкомиссии, которое в этом году в Мурманске проводил заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин.

А для всех православных верующих в Мурманской области в этом году значимым и долгожданным стал визит в Заполярье патриарха Кирилла.

В день памяти и скорби 22 июня в Североморске на территории мемориального кладбища флотской столицы открыли часовню.

А месяцем раньше в Североморск привезли самую большую копию Знамени Победы – более тысячи квадратных метров. Полотно до этого демонстрировали лишь дважды. Чтобы развернуть его, понадобилось больше сотни военных.

Приветственным сигналом ледоколу «Красин» 31 августа отметили юбилей - 75-летие полярных конвоев. Первый союзный конвой «Дервиш» пришёл в порт Архангельск в 1941 году.

Уникальный атомный лихтеровоз «Севморпуть», простоявший десять лет у причалов «Атомфлота», вышел в рейс. На его реконструкцию потратили около миллиарда рублей,

Дайверы Российского географического общества в марте установили мировой рекорд подледного погружения на Белом море. В ходе испытания подводного оборудования аквалангисты достигли глубины в 102 метра . Раньше считалось, что отечественная техника не может работать на глубине больше 30 метров .

Сборная команда КВН Мурманска третий раз подряд дошла до финала Высшей лиги АМИКа. К сожалению, чемпионами квнщикам стать не удалось, но благодаря их прорыву, всё больше развивается Мурманская региональная лига КВН. На январский фестиваль в Сочи представлять столицу Заполярья поедут две команды. А мурманская команда по «Что? Где? Когда?» «Норманны» впервые за всю 16-летнюю историю игр в регионе пробились на самый высокий уровень, мурманчане приняли участие в Чемпионате мира по «Что? Где? Когда?» – в Армении, а по общему формальному зачёту заняли 27 место из 56.